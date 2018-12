Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente | il fratello di Honor View 20 con foro nel

Huawei Nova 4 ufficiale : tanta Ram e un foro sul display per la fotocamera : Huawei Nova 4 è tecnicamente il secondo smartphone al mondo con un foro per la videocamera e, oltre a sfoggiare un sottile 'mento' sotto il display, presenta una cornice attorno al display, senza ...

Huawei Nova 4 ora è ufficiale. Tripla fotocamera con sensore da 48MP e 8GB di RAM : Il notch, la caratteristica barra nera posizionata nella parte alta del display, è stata una delle più recenti novità introdotte da molti produttori nei propri smartphone. E se in alcuni modelli la forma è stata ridotta, ricordando la forma e le dimensioni di una goccia, la prossima frontiera sembra essere rappresentata da una sorta di foro, posizionato nella parte laterale del display. E’ il caso di Huawei Nova 4, il nuovo smartphone già ...

Una vera forza Huawei Nova 4 - ufficiale dal 17 dicembre : le particolarità : Non potevamo non parlarvi oggi 17 dicembre di Huawei Nova 4, un dispositivo antesignano di molte caratteristiche che vedremo sfilare in Europa nel 2019, divenuto ufficiale proprio in queste ore. Passiamo alle specifiche tecniche, che molto dicono su questo device: display da 6.4 pollici FullHD+ (2310 x 1080 pixel), processore Kirin 970 con scheda grafica Mali-G72 MP12, 8GB di RAM, 128GB di storage, fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48MP con ...

Huawei Nova 4 è ufficiale - con foro nel display e Kirin 970 : Dopo settimane di rumor e speculazioni, Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente, con un foro nel display, HiSilicon Kirin 970 e Android 9 Pie. L'articolo Huawei Nova 4 è ufficiale, con foro nel display e Kirin 970 proviene da TuttoAndroid.

Sciolti (quasi) tutti i dubbi sul design di Huawei Nova 4 : Huawei Nova 4 spunta in quelli che dovrebbero essere i render stampa definitivi, svelando (quasi) definitivamente il suo design: dovrebbe essere commercializzato in queste quattro colorazioni. L'articolo Sciolti (quasi) tutti i dubbi sul design di Huawei Nova 4 proviene da TuttoAndroid.

Trapelano le specifiche di Huawei Nova 4 : 8 GB di RAM faranno gola a molti : Trapelano le specifiche di Huawei Nova 4: 8 GB di RAM, Kirin 970, display da 6,4 pollici e altre chicche. L'articolo Trapelano le specifiche di Huawei Nova 4: 8 GB di RAM faranno gola a molti proviene da TuttoAndroid.

Interessantissimo 12.12 con le offerte GearBest per Huawei Nova 3i - OnePlus 6 e tanti Xiaomi : Come era stato preannunciato dallo store qualche giorno fa, stiamo vivendo un 12.12 molto interessante per quanto concerne le offerte GearBest, in particolare per coloro che stanno monitorando device come Huawei Nova 3i, OnePlus 6, 6T e diversi prodotti Xiaomi. Partiamo proprio dallo smartphone Huawei, perché in queste ore lo store ha deciso di proporlo al pubblico al prezzo invitante di 210 euro, anche se per poche unità. Niente male, se si ...

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e Honor 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

Nokia 8 e Huawei Nova 3 ricevono l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Anche Huawei Nova 3 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie insieme alla nuova interfaccia EMUI 9.0, mentre per Nokia 8 arriva la versione beta. L'articolo Nokia 8 e Huawei Nova 3 ricevono l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma il foro nel display : Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma alcuni dei dettagli, foro nel display e tripla fotocamera compresi. La certificazione presso l'ente cinese anticipa di una settimana la presentazione ufficiale, prevista per il 17 dicembre. L'articolo Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma il foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 protagonista di un video teaser mentre Vivo Nex S2 ci mostra il suo doppio display : Nelle scorse ore è stato caricato in Rete un video teaser che ci permette di osservare per qualche secondo il display di Huawei Nova 4 L'articolo Huawei Nova 4 protagonista di un video teaser mentre Vivo Nex S2 ci mostra il suo doppio display proviene da TuttoAndroid.

Altre immagini per il presunto Huawei Nova 4 - con tripla fotocamera e foro nel display : Ecco il presunto Huawei Nova 4 in nuove immagini che mostrano la tripla fotocamera posteriore e il tanto chiacchierato foro nel display. Esclusa, a quanto, pare, la presenza di un sensore di impronte integrato nel display. L'articolo Altre immagini per il presunto Huawei Nova 4, con tripla fotocamera e foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Fori nei display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 : Samsung Galaxy A8s sarà il primo smartphone dotato di foro nel display e sarà accompagnato a breve distanza da Huawei Nova 4: ecco le date in cui saranno presentati ufficialmente. L'articolo Fori nei display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 proviene da TuttoAndroid.

Attenti a quei due : Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 con fotocamera nel display a giorni : Una piccola grande rivoluzione di fine 2018 quella del Samsung Galaxy A8s e del Huawei Nova 4: entrambi i device sono in procinto di essere lanciati e poteranno con loro l'inNovazione più chiacchierata del momento, ossia la fotocamera inserita nel display. Doveva essere una feature destinata ai top di gamma, come nel caso Samsung per il prossimo Galaxy S10 e S10 Plus). Invece, il passo in avanti tecnologico parte da due device di fascia media ...