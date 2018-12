Genoa | Biraschi | c' è ancora rabbia

Serie A Genoa - Biraschi : «Derby? Vincere sarebbe il massimo» : GENOVA - "Stiamo rivedendo gli errori in questi giorni e lavoriamo per cercare di correggerli" . Davide Biraschi , presente all'evento organizzato da Arca Onlus per aiutare bambini rimasti orfani del ...

Gazzetta - la moviola di Genoa-Napoli : valido l’autogol di Biraschi : Non c’è il rigore chiesto dal Genoa La moviola della Gazzetta su Genoa-Napoli spegne tutte le proteste dei Grifoni. Secondo le letture di Alessandro Catapano, non ci sono stati errori di Abisso negli episodi chiave. L’autorete di Biraschi sarebbe regolare: «Mario Rui calcia una punizione da sinistra, Biraschi interviene in modo scomposto e mette il pallone alle spalle del suo portiere: non c’è spinta irregolare di Albiol, gol da ...