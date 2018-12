Francia | aumento dello stipendio minimo di 100 euro netti a partire da febbraio - Sky

Spread Oat-Bund segnala aumento rischio Francia - stasera discorso Macron : Sull'obbligazionario emergono i primi segnali di tensione sui bond francesi dopo l'ennesimo sabato di proteste da parte dei Gilet Gialli. Lo Spread tra Oat francesi e Bund è salito fino a 46 punti ...

Francia - il programma anticrisi dei gilet gialli : “Frexit” - aumento dei salari - stop a privatizzazioni e annullamento debito : Le prime sei proposte riguardano l’economia e il lavoro: dal tetto del 25% alla tassazione dei redditi all’annullamento del debito, passando per l’aumento del salario minimo e delle pensioni sociali e la costruzione di 5 milioni di case popolari. Poi 11 punti sotto la voce “politica”, anche se più di uno prevede interventi per salvaguardare i portafogli dei cittadini: uscita della Francia dalla Ue per riconquistare ...

Gilet gialli in Francia - Macron annulla l’aumento delle tasse sul carburante per tutto il 2019 : L'Eliseo ha annunciato che l'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019. Il presidente Emmanuel Macron spera di evitare così il quarto sabato di proteste e scontri dei Gilet gialli. Precedentemente il primo ministro francese Edouard Philippe aveva annunciato una sospensione per sei mesi.Continua a leggere

Francia - Il governo congela l'aumento dei prezzi : Il governo francese sospenderà per sei mesi l'aumento delle tasse sul carburante che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2019 e che ha scatenato le proteste in tutta la Francia, dei cosiddetti "gilet gialli", degenerata sabato scorso in vera guerriglia urbana. Lo ha dichiarato il primo ministro douard Philippe in un discorso in tv alla nazione, annunciando che allo stesso tempo saranno congelati anche i rincari di ...

Aumento del diesel in Francia - la rivolta “invade” la Costa Azzurra | : Blocchi ad Antibes e Mentone. A Nizza “conquistata” promenade des Anglais. A8 a lungo ferma, i manifestanti giocano a calcio. Poliziotto investito a Grasse

Aumento del diesel in Francia - la rivolta 'invade' la Costa Azzurra : Nizza - Un poliziotto è stato investito e ferito leggermente ieri mattina a Grasse da un automobilista che stava tentando di forzare un blocco stradale del movimento dei 'gilet gialli'. L'autostrada ...

Francia - aumento moderato per gli occupati non agricoli : Continua la lieve crescita degli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Nel 3° trimestre il mercato del lavoro ha registrato una crescita dello 0,2% , rispetto al +0,1% del trimestre ...

Elezione medio termine in Usa - Rivolta in Francia per aumento del prezzo della benzina - Web tax - Key4biz : ...58 , Agenzia Nova, L'Italia rischia di precipitare in una nuova recessione a causa della caduta della produzione del suo settore privato nel mese di ottobre, mentre l'intera economia dell'Eurozona ...