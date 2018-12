Reddito per tutti l' utopia che ritorna

Siri : "Reddito? Per ora è impossibile" : 11.40 "Il grande equivoco è parlare di una cosa che ancora non c'è,cioè il reddito di cittadinanza. Nella Manovra stiamo predisponendo i fondi, la discussione è tutta da fare.La faremo a gennaio".Lo putualizza alla Stampa il Sottosegretatario Consigliere economico di Salvini. "Sia noi che i 5S siamo per un sostegno al lavoro,troveremo una soluzione.Io ho proposto che il reddito sia erogato da imprese a chi intraprende un periodo di formazione ...

Luigi Di Maio - tragica retromarcia sul Reddito di cittadinanza : farsa M5s - cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...

Reddito di cittadinanza 2019 : requisiti per chiederlo - come ottenerlo - quando fare richiesta : Il Reddito di cittadinanza , proposta simbolo del movimento 5 Stelle, dovrebbe vedere la luce a marzo o aprile 2019 , ma con delle modifiche rispetto alle previsioni iniziali. Il vice premier Luigi Di ...

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché gli elettori vogliono il Reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Pensioni anticipate con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : per l'UE mancano 4 miliardi : I tempi per chiudere la trattativa tra Italia e Bruxelles diventano sempre più stretti, ma la distanza tra le parti sembra ancora lontana dall'essere colmata definitivamente. A dividere i due schieramenti, dopo l'offerta messa sul tavolo dall'esecutivo per un rapporto tra deficit e pil al 2.04%, sarebbe ancora una volta lo sforzo di intervento sui costi. Dal Bel Paese si parla di un piano sufficiente a centrare gli obiettivi di tenuta del ...

'Veterinario gratis per gli animali di famiglie con Reddito basso' : Chiedo alla Regione di seguire l'esempio perché agevolare il rapporto con gli animali da compagnia è una buona politica per migliorare la qualità della vita delle persone, garantire la salute ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e Reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

"Tessere per il Reddito con microchip intelligente" : "Le tessere per il reddito di cittadinanza avranno un microchip intelligente che impedirà di usarle per spese come il gioco d'azzardo. Ma da fuori saranno come le altre, per non mettere a disagio nessuno". L'identità della tessera-bancomat -"normali tessere Poste Pay", dice Di Maio - per il reddito di cittadinanza inizia a venir fuori dalla conversazione del vicepremier Luigi Di Maio sulle pagine del Fatto quotidiano. E c'è ...

Alta tensione Salvini - Di Maio. Passo indietro M5s : giù lo stanziamento per il Reddito : "Ci avete portato voi in questo cul de sac, ora trovate il modo di uscirne, noi abbiamo dato". Da ieri sera il quartier generale della Lega è irritato con il Movimento 5 stelle. Nella cena andata in scena in un freddo giovedì sera romano Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono guardati con sospetto. Il Carroccio sventola in faccia agli alleati le foto del balcone di Palazzo Chigi, oggi diventate disturbanti: "Si doveva procedere con ...

Il Governo si affida a sbadati e stakanovisti. Aggrappati alla statistica per far costare meno Reddito e Quota 100 : Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori. E di sbadati. Quelle odierne sono ore febbrili nel cercare di asciugare i soldi necessari per il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero in modo da far entrare la convessa manovra del popolo nell'angusto spazio concavo dei desiderata di Bruxelles. La soluzione allo studio è a metà tra la banalità e la bizzarria: puntare sulla "dimenticanza" dei potenziali ...

Reddito di cittadinanza aperto anche ai residenti in Italia da almeno 10 anni : Del cosiddetto Reddito di cittadinanza si parla ormai in tutte le trasmissioni televisive, giornali, notiziari nazionali e locali. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo provvedimento, presente nella nuova Legge di Bilancio, il suo cavallo di battaglia. Si è detto molto sulla copertura finanziaria, a chi spetta, quali sono i requisiti e soprattutto quando e come entrerà in vigore. Ricapitoliamo come dovrebbe o potrebbe funzionare in base alle ...

Istat : Bolzano prima per Reddito abitante nel 2017 - ultima Calabria : Roma, 13 dic., askanews, - Nel periodo 2011-2017 la migliore performance dell'occupazione si riscontra nel Lazio, +0,8%,. L'evoluzione è negativa in Molise, Umbria e Sicilia, con un calo degli ...

L'offerta dell'Italia alla Ue : tetti di spesa per pensioni e Reddito di cittadinanza Ma Juncker chiede un taglio di 10 miliardi : Due clausole di «spesa equivalente» per abbassare le uscite di 3,5/4 miliardi di euro. Più investimenti e spending review per convincere il presidente della commissione Ue.

Pensioni e Reddito - tetti automatici per tagliare la spesa : Due clausole di salvaguardia, due tetti automatici per tenere sotto controllo la spesa della riforma 'Quota 100' delle Pensioni e per il reddito di cittadinanza. È la carta che il governo ha deciso di ...