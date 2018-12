La deputata M5s Mara Lapia aggredita nel parcheggio di un supermercato | contusioni e una

M5S - aggredita deputata. D'Uva : Vicinanza gruppo a Lapia - ti risolleverai : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s - la deputata Lapia picchiata al supermercato a Nuoro : frattura costale. Solidarietà e sostegno da tutti i partiti : Aggredita prima verbalmente, poi anche fisicamente. E’ accaduto alla deputata del Movimento Cinque Stelle, Mara Lapia, picchiata mentre si trovava in un supermercato di Nuoro da un uomo in circostanze e per ragioni ancora da ricostruire. La deputata ha riportato una frattura costale e varie contusioni, secondo quanto spiegano i Cinquestelle. Alla Lapia sono arrivati i messaggi di Solidarietà e sostegno da parte dei capigruppo M5s Francesco ...

Ddl legittima difesa - la deputata M5s : “Se non cambia me ne vado a casa e torno a fare la veterinaria. Spero se ne discuterà” : “Se la legittima difesa non cambia, me ne vado a casa. Spero che si potrà discutere”. La deputata M5s Doriana Sarli, in un’intervista al Corriere della Sera, ha deciso di esporsi e di prendere posizione contro il provvedimento voluto dal governo. Il testo ha già ottenuto il via libera del Senato ed è atteso a Montecitorio dopo la pausa natalizia. E potrebbe esserci più di una voce critica dentro il Movimento, tanto da riaprire ...

Doriana Sarli - deputata M5s : "Se la legittima difesa non cambia - vado a casa" : "Se la legittima difesa non cambia, me ne vado a casa". Parola di Doriana Sarli, deputata del Movimento 5 stelle e critica con il testo del dl sicurezza. Sarli manifesta tutto il suo scontento in una intervista al Corriere della sera.Non siamo dissidenti. Io ed altri abbiamo solo ribadito la posizione M5s sull'immigrazione, che è quella del programma. Nel decreto c'è tutt'altro. Fino all'ultimo sono stata tentata di votare contro. ...

M5s e Lega - il gossip bomba alla Camera : deputato e deputata beccati insieme in bagno - terremoto a luci rosse : 'Tanto più che non si parlava di politica, anzi non si parlava proprio', conclude sibillina la Liuzzo.

Le accuse di sessismo al M5s per i commenti alla deputata Siracusano - che li pubblica : È scontro tra M5s e Forza Italia per gli insulti sessisti rivolti alla parlamentare Matilde Siracusano da parte di un sito web collegato al Movimento 5 stelle. Il caso scoppia in un'Aula della Camera ...