Arezzo | gli appuntamenti e le attrazioni della Città del Natale

Antiterrorismo : nessuna task force per Arezzo. La Città del Natale pronta ad accogliere turisti e visitatori : Approfondimenti Misure Antiterrorismo ai Mercatini di Arezzo: vertice urgente in questura dopo la strage di Strasburgo 12 dicembre 2018 Famiglia De Robertis blindata nel ristorante ad un passo dall'...

Bruno Vespa : “AccArezzo ancora la fontanella di mio figlio Federico di 39 anni e lui ricambia” : Bruno Vespa è stato ospite nella puntata di oggi mercoledì 5 dicembre di Vieni da Me, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Caterina Balivo. Il conduttore di Porta a Porta si è sottoposto “all’intervista della cassettiera” (un momento quotidiano del format), ripercorrendo non solo la sua lunga carriera ma anche svelando il suo lato inedito da genitore. Ha raccontato il padrone di casa del talk show di Rai1: “Sono stato in ...

Arezzo - Pacini non risponde ai pm : "Ha capito di aver ucciso un uomo" - Migliaia in piazza per lui al grido di "Io sto con Fredy" : A sorpresa Fredy Pacini , l'imprenditore di Monte San Savino , Arezzo, che ha sparato a un ladro che tentava di rubare nella sua azienda, uccidendolo, è crollato in un pianto a dirotto nell'ufficio ...

Arezzo - l'economia e l'Europa : Confartigianato chiama il viceministro Garavaglia : Infine il reddito di cittadinanza, che preoccupa sopratutto per le ripercussioni sul versante di politica fiscale e degli investimenti della manovra." "Quello degli investimenti " soggiunge il ...

Arezzo - calcio : reagisce agli insulti razzisti. 15enne espulso e squalificato per 5 gare : espulso dove aver reagito agli insulti razzisti e punti con cinque giornate di squalifica. Protagonista un ragazzo 15enne di origine senegalese, calciatore degli Allievi B del Bibbiena, che ha tentato di aggredire alcuni pari età dell’Arezzo Football Accademy. Come ricostruisce la cronaca di Arezzo de La Nazione, il giovane giocatore è entrato in campo nei minuti conclusivi ed è stato preso in giro con insulti a sfondo razzista da alcuni ...

Fusione Camera Commercio - la presidenza a Siena e la sede legale ad Arezzo. Così il nuovo consiglio : Approfondimenti Camera di Commercio Arezzo-Siena: i nomi del nuovo consiglio. Guasconi verso la presidenza 8 novembre 2018 Camera di Commercio Arezzo-Siena, verso il nuovo consiglio: categorie tutte ...

Al via Arezzo Classica : dagli archi di Santa Cecilia a I Virtuosi del Teatro alla Scala : ... un progetto della Scuola della Musica di Fiesole, , propone 7 spettacoli che da novembre 2018 a aprile 2019 porteranno nella città toscana alcuni dei più acclarati interpreti per un viaggio all'...

Arezzo - accerchiato da una baby gang e picchiato selvaggiamente davanti alla figlioletta : L’episodio a San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo. A finire in ospedale un trentenne residente in zona. L’uomo è stato aggredito da una decina di ragazzini mentre si trovava con la figlioletta di pochi mesi e la compagna. Aveva rimproverato quei giovani che continuavano a gettare sassi.

Arezzo - padre massacrato da baby gang davanti alla figlioletta/ “Non tirate i sassi” ed esplode la furia : Arezzo, padre massacrato da baby gang davanti alla figlioletta. “Non tirate i sassi” ed esplode la furia di un gruppo di ragazzini di 13/14 anni, ora ricercati(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:14:00 GMT)

Ordina solo l'antipasto - il ristoratore lo prende a pugni e gli frattura naso e tre costole. Il fatto ad Arezzo : Il cliente Ordina solo l'antipasto e il ristoratore, per tutta risposta, lo prende a pugni. Il fatto è avvenuto qualche tempo fa ad Arezzo e la vittima è un 61enne, che ha riportato naso e tre costole fratturati. Come riporta Il Tirreno, il cliente, una volta arrivato al ristorante con gli altri invitati al pranzo, pare non abbia trovato nulla di quanto concordato telefonicamente con i ristoratori. Gli ospiti a quel punto hanno ...

DIRETTA/ Arezzo-Pontedera (risultato finale 2-0) streaming video Rai : gli aretini salgono al secondo posto! : DIRETTA Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:40:00 GMT)