Ucciso a coltellate a Palermo | confessano la moglie e i due figli

Ucciso nel sonno con 20 coltellate - moglie e i due figli confessano : Tre persone per uccidere una vittima addormentata sembrano troppe, stando alla 'scienza del delitto', ma questo ha l'aria di essere un caso a sé. Persino gli investigatori hanno difficoltà a mandare giù il racconto di tre assassini che hanno confessato: una madre e due figli ...

Ucciso nel sonno con 20 coltellate : "Era violento" | Palermo - la moglie e i due figli hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato Ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli

Ucciso nel sonno a coltellate - confessano moglie e figli : L'hanno Ucciso nel sonno, a coltellate. A chiamare il 118 per un'ambulanza è stata la moglie, una casalinga di 45 anni, che vive nel quartiere di Falsomiele a Palermo. I sanitari non hanno potuto che ...

Palermo - Ucciso nel sonno a coltellate La moglie e due figli confessano il delitto : La coppia ha 4 figli, la donna esasperata dai continui litigi. In manette anche i ragazzi di 20 e 21 anni

Palermo - uomo Ucciso nel sonno. La moglie chiama il 118 : “L’ho colpito con diverse coltellate. Venite - c’è mio figlio” : “Venite subito… ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c’è mio figlio, è tutto insanguinato…”. Così Salvatrice Spataro, 45 anni, ha raccontato al 118 di aver ucciso suo marito, Pietro Ferrara, nella loro casa in via Falsomiele a Palermo. I medici arrivati sul posto infatti non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La coppia aveva quattro figli: i più ...

Gianfranco - rapinato e Ucciso da tre ragazzini con 25 coltellate : Ad assassinare il 56enne italiano, da anni residente in Costa Rica, sarebbero stati tre giovani, che dopo aver rubato...

Arce. Gianfranco Pescosolido Ucciso a coltellate in Costa Rica : Connazionale ucciso in Sud AmeRica. Gianfranco Pescosolido, originario di Arce (Frosinone) era residente da alcuni anni in Costa Rica. L’italiano

In Indiana un 16enne ha Ucciso la fidanzata incinta a coltellate perché non voleva tenere il bambino : Aaron Trejo, studente e giocatore di football di 16 anni, ha ucciso a coltellate la 17enne Breana Rouhselang, incinta da 6 mesi del loro bambino. Di fronte agli inquirenti ha confessato - non immediatamente, poi ha ceduto alla pressione - di averlo fatto perché aveva aspettato troppo prima di abortire: "Ho agito. Le ho tolto la vita".L'autopsia ha rilevato numerose coltellate e segni di strangolamento sul collo, fatti con la sciarpa della ...

Uomo di 44 anni Ucciso a coltellate in strada nel Crotonese : Un Uomo di 44 anni, Pasquale Carruccio , è stato ucciso a Cirò Marina , nel Crotonese: sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate in varie parti del corpo. Carruccio è stato trovato mentre era ...

Napoli - Ucciso a coltellate in strada alla Sanità : caccia al killer - : L'allarme è scattato intorno alle 22:30 di sabato, in via Mario Pagano, strada situata nelle immediate vicinanze della centralissima piazza Cavour. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto due ...

Napoli - Ucciso a coltellate durante lite : ANSA, - Napoli, 2 DIC - Un ucraino di 36 anni è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri nel centro storico di Napoli in una lite con un uomo che alcuni presenti hanno indicato come ...

Napoli - ucraino Ucciso a coltellate in strada : è giallo : Un ucraino di 36 anni è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri nel centro storico di Napoli in una lite con un uomo che alcuni presenti hanno indicato come appartenente anch'egli ad un ...

Napoli - Ucciso a coltellate durante una lite : Un 36enne ucraino è stato ucciso ieri sera a Napoli al culmine di una lite probabilmente con un altro straniero. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30 in via Mario Pagano, nel quartiere Stella, non ...

Napoli. Trentenne Ucciso a coltellate a ridosso di piazza Cavour : Far west nel capoluogo partenopeo. Un ucraino di 36 anni è stato ucciso a coltellate sabato sera nel centro storico