Maxi-adeguamento per i presidi : da gennaio 460 euro in più al mese : Sotto l’albero di Natale arriva un gradito regalo per i 7.452 presidi italiani. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre all’Aran è stato firmato il nuovo contratto 2016-2018 che comporterà, per i dirigenti scolastici, un incremento lordo annuo di circa 11mila euro...