Maltempo | neve in arrivo al centro-nord

Maltempo - codice giallo neve e ghiaccio : ANSA, - FIRENZE, 15 DIC - codice giallo per neve e ghiaccio dalle 12 alla mezzanotte di domani in Toscana. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali.

Maltempo Molise : neve a Capobasso - allerta meteo sulla costa per pioggia e vento : Campobasso e le zone collinari del Molise sono state leggermente imbiancate dalla neve questa mattina: non si registrano particolari criticità per la circolazione. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per oggi che prevede deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Diramata anche un’allerta gialla per piogge sul settore orientale e sulla costa con venti forti da nord e mare molto mosso. L'articolo Maltempo Molise: neve a ...

Astral Infomobilità rende noto che si registra "pioggia mista a neve sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero tra il km 15+000 e il km 9+680. La strada è percorribile ma si consiglia di prestare la massima attenzione a causa della nebbia fitta."

METEO - NEVE ATTESA A BASSA QUOTA/ Le previsioni : Maltempo in Sardegna e Toscana - aria gelida in arrivo : METEO, NEVE in arrivo a BASSA QUOTA. Le previsioni: precipitazioni nevose attese in Lombardia e Piemonte, ma anche in Emilia

Maltempo : Toscana - codice giallo neve : ANSA, - FIRENZE, 13 DIC - Un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento è esteso all'intera giornata, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene

Maltempo Veneto : revocato lo stato di attenzione per neve e gelate : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Veneto di oggi prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli/sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali ...

Il sindaco di Chianciano Terme (Siena), Andrea Marchetti, ha disposto la chiusura delle scuole nel territorio comunale a causa della neve caduta nella notte e nelle prime ore del mattino. Il provvedimento è valido per la giornata di oggi "per le scuole di ogni ordine e grado e per i servizi educativi del territorio".

Maltempo Lazio : neve nel Frusinate - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rende noto che “nevica nel Frusinate. Sulla strada regionale 627 Della Vandra dal km 34+000 al km 47+250, sulla strada regionale 666 Di Sora dal km 12+000 al km 17+000 e sulla strada 509 Di Forca D’Acero dal km 23+000 al km 9+680. Ovunque sono attivi i mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa.” “Nevicata in corso sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. attivi mezzi spazzaneve e spargisale di ...

Nevica su diverse zone dell'Appennino in Umbria: la precipitazione non è intensa e non sta provocando disagi alla circolazione. Il traffico è regolare dovunque. Si registra neve anche in Valnerina. Norcia e Cascia sono sotto il manto bianco. Attivato il piano antineve.

Maltempo : torna la neve ad Amatrice e Accumoli - borghi colpiti dal terremoto in Centro Italia : Amatrice e Accumoli, borghi del Reatino distrutti dal terremoto del 2016, si sono risvegliate imbiancate dalla neve: interessato l’intero territorio dei due Comuni, comprese le aree dove sorgono le Soluzioni Abitative d’Emergenza. Al momento non si segnalano criticità né per i residenti delle casette, né per la viabilità. E’ la prima nevicata dell’anno nelle zone colpite dal sisma del 2016, mentre si appresta ad iniziare ...

Maltempo e neve all’Aquila - ma niente scuole chiuse : L’Aquila si risveglia imbiancata dalla neve ma le scuole rimangono aperte per decisione del Comune: a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici e le valutazioni di Protezione civile e Polizia municipale, il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura degli istituti. Le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo sono aperte. Dalle prime ore della giornata sono al lavoro uomini e ...