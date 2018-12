Lega a piazza del Popolo | se la Digos diviene l’esercito padano

Francia vs Italia : la fragilità della democrazia e le differenze tra la piazza di Parigi e quelle di Lega e M5s : Tre immagini: Roma, piazza del popolo, adunata leghista, aperta dal ministro dell’Interno che indossava addirittura la felpa della uniforme della Polizia di stato. A significare, non fosse abbastanza chiaro, la volontà di piegare al suo volere le istituzioni democratiche in spregio a qualsiasi minimo rispetto del ruolo che riveste. Crocifissi nelle aule scolastiche, e, soprattutto, pretesa di rappresentare il “Popolo” in Europa nominato ...

Lega (e non solo) in piazza con le canzoni di Rino Gaetano - i familiari insorgono : "Siamo stufi" : La sorella e il nipote del cantautore protestano per le sue canzoni sfruttate dalla politica: "Rino non era né di destra, né...

Sono stato alla manifestazione della Lega in piazza del Popolo. E ora ho paura : Dobbiamo avere paura, di quella piazza e di quello che potrebbe diventare. A me è bastato sturare il lavandino, mostrando un finto contratto di Governo, per capire cosa i leghisti pensassero a proposito di argomenti palesemente anti costituzionali: tortura, pena di morte, arresti arbitrari e senza prove, legge sull'aborto.Continua a leggere

Lega in Piazza del Popolo - i sostenitori : «Salvini ci fa sentire di nuovo italiani» : " Non è facile parlare davanti a una Piazza come questa " ha esordito il vicepremier e ministro dell'interno, in un giorno in cui la cronaca ha imposto alla politica il confronto con una tragedia ...

La Lega invade Piazza del Popolo - Salvini : 'L'Africa non chiede carità ma aiuto vero' : Nella giornata dello scorso sabato 8 dicembre, in concomitanza con la celebrazione della ricorrenza festiva dell'Immacolata Concezione, si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma, la tanto attesa manifestazione nazionale indetta dalla Lega. Durante il suo comizio, il leader leghista Matteo Salvini è riuscito a toccare molti argomenti parlando alla sua folla (circa 80.000 i presenti), tra cui la lotta alla mancanza di sicurezza con il 'Decreto ...

Morrone - Lega - : 'Un ringranziamento alle centinaia di sostenitori romagnoli in piazza del Popolo' : 'Alcune valutazioni, poi, sulla manovra che mette al centro le persone e la ripresa dell'economia. Innanzitutto, investimenti. Le priorità della Lega sono le scuole, le infrastrutture, l'ambiente: a ...

La Lega in piazza - Salvini : datemi mandato per trattare con la Ue : Roma, 9 dic., askanews, - Chiede 'unità', si rivolge ad un pubblico ben più vasto degli elettori della Lega, chiede 'il mandato a trattare con la Ue non come ministro, non come governo, ma a nome di ...

Citazioni - musiche e orizzonti della piazza di Salvini - che guarda già oltre la Lega : Matteo Salvini chiede "unione" alla piazza e al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare - oltre i confini tradizionali della Lega. In piazza del Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di ...

La Lega in piazza a Roma con Salvini Treno - auto e bus per 500 comaschi : Sono partiti con il Treno speciale da Milano , con carrozze riservate, , con i bus organizzati e alcuni in auto. Tutti con direzione Roma, piazza del Popolo. Cinquecento i comaschi che si sono ...

Lega - la piazza ha già archiviato Berlusconi. E per molti anche il futuro è con il M5S : Oltre 30mila persone da tutta Italia sono arrivate in piazza del Popolo a Roma per partecipare alla manifestazione della Lega con Matteo Salvini....

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani Legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

Lega - in piazza il forcone - il gilet giallo e il fautore di “Italexit”. Ma c’è anche il “nostalgico” : “Salvini? Erede del Duce” : Matteo Salvini chiama, il popolo della Lega, da Nord a Sud, risponde. Nel giorno dell’Immacolata, in piazza del popolo a Roma va in scena la manifestazione ‘L’Italia rialza la testa‘, appuntamento fortemente voluto dal vicepremier e leader leghista per celebrare “i primi sei mesi di buonsenso al governo”, come si legge sui tabelloni montati ai lati del palco e sull’opuscolo distribuito dai volontari ai ...

Lega in piazza a Roma - Salvini : 'La pacchia è finita' (VIDEO) : Lega in piazza a Roma: una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la tragedia nella discoteca delle Marche, vicino ad Ancona. Una piazza del Popolo gremitissima, ma anche silenziosissima durante questi sessanta secondi. Il leader della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini è apparso emozionato, con gli occhi lucidi. Attorno a sé i sindaci leghisti arrivati da tutta Italia. "Non può essere una festa a Roma se nella notte sei ...

Lega - in piazza il forcone - il gilet giallo e il fautore di Italexit. Ma c’è anche il nostalgico : “Salvini? Erede del Duce” : Matteo Salvini chiama, il popolo della Lega, da Nord a Sud, risponde. Nel giorno dell’Immacolata, in piazza del popolo a Roma va in scena la manifestazione ‘L’Italia rialza la testa‘, appuntamento fortemente voluto dal vicepremier e leader leghista per celebrare “i primi sei mesi di buonsenso al governo”, come si legge sui tabelloni montati ai lati del palco e sull’opuscolo distribuito dai volontari ai ...