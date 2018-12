Inter | Marotta | Più avanti della Juve 2010 ma il gap è ancora forte

Inter - Marotta : 'Spalletti? Per me la dialettica è positiva' : 'Spalletti? La sua dialettica l'ho Interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità'. Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta ...

Inter - Marotta prende in mano il mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...

Inter-Udinese LIVE - le parole di Marotta a pochi minuti dal calcio d’inizio : 18:00 – Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio di inizio. 17:40 – Le parole del nuovo ad nerazzurro Beppe Marotta: “Icardi è il nostro capitano e goleador, ha il nostro massimo rispetto ed è normale che è rilevante per l’economia della società per il rispetto della controparte riguardo i tweet circolati. Spalletti lo conosco da tempo, è una persona che ama la dialettica e serve interpretarla. Ci deve essere ...

Inter - Marotta pronto a sfoltire la rosa nelle prossime sessioni di mercato (RUMORS) : Due giorni fa è arrivata l'ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus ieri era alla Pinetina ed ha cenato con la squadra insieme al presidente, Steven Zhang, mostrando vicinanza alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese in programma questo pomeriggio al 'Meazza', calcio d'inizio alle ore 18. L'undici di Luciano Spalletti è chiamato a dare risposte importanti dopo gli ...

Inter - debutto al Meazza per Marotta : in 55 mila per la sfida contro l'Udinese : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'La giornata del neo a.d. è stata piuttosto lunga, tra un salto in sede in centro e tanto, tanto lavoro, prima di raggiungere il centro sportivo che ...

Inter - Marotta fa sognare i tifosi : Conte in panchina e squadra rivoluzionata (RUMORS) : Giovedì è partita ufficialmente l'avventura di Giuseppe Marotta come nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è volato in Cina, a Nanchino, un mese fa per incontrare i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang e delineare la strategia da attuare per cercare di colmare il gap dalla società bianconera, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Progetto che ha subito sicuramente qualche ...

Inter - prima volta per Marotta ad Appiano Gentile : cena con la squadra e con tutta la dirigenza : Dopo essere stato nominato Amministratore Delegato con gestione dell'area sportiva nerazzurra, Giuseppe Marotta ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. Per l'ex Ad della Juventus,...

Inter - Spalletti : 'Il Psv brucia ancora - ma critiche ingiuste. Marotta? Grande professionista' : MILANO - Alla vigilia della gara casalinga con l' Udinese , in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, nella testa di Luciano Spalletti c'è ancora i Psv , capace di strappare il pari a San Siro nell'...

Inter - alle radici di Marotta : un predestinato : M a che cosa farà mai "il" Beppe chiuso a chiave nella stanza? Con un vecchio registratore Philips incide la sua voce. Racconta di terzini e centravanti, sogna rovesciate e scivolate: fa la ...

Inter - Milinkovic-Savic non è la prima scelta di Marotta : Il centrocampista della Lazio piace tantissimo al neo-ad Beppe Marotta che però, secondo il Corriere dello Sport, non ha approfondito i contatti con lui e con il club biancoceleste. La priorità va ...

Inter-Conte - Marotta già a lavoro : sarà lui il tecnico del futuro? : INTER CONTE- Beppe Marotta, ufficialmente nuovo amministratore delegato dell’Inter, si prepara a gettare le basi in vista del presente, ma soprattutto in ottica futura. L’ex Juventus ragionerà sul da farsi, cercando di cogliere al meglio alcune opportunità sul fronte mercato. Chiaro che il futuro di Spalletti verrà valutato con calma e con estrema attenzione. Secondo […] L'articolo Inter-Conte, Marotta già a lavoro: sarà lui il ...