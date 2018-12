Il City torna in testa

Premier League - il Manchester City supera l'Everton e torna in vetta : Il Manchester City sconfigge 3-1 all'Etihad Stadium l'Everton nell'anticipo della 17esima giornata e torna in vetta alla Premier League almeno per 24 ore in attesa della risposta del Liverpool ...

Man City torna in testa alla Premier : ANSA, - ROMA, 15 DIC - In attesa che il Liverpool scenda in campo domani nel big match contro il Manchester United, sfida molto sentita fra le due tifoserie, il Manchester City torna in vetta alla ...

Premier - il City ritorna in vetta : 3-1 all'Everton - micidiale l'asse Jesus-Sané : TORINO - Alle spalle la sconfitta di Stamford Bridge col Chelsea di Sarri, il Manchester City si riprende la testa della Premier League , 44 punti,. La doppietta di Gabriel Jesus e il colpo di testa ...

Ambiente e cittadinanza digitale - torna il Rousseau City lab e fa tappa a Napoli : Da sabato 15 a domenica 16 dicembre è in programma a Napoli la quinta tappa del Rosseau city Lab, il tour promosso dall'Associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle maggiori piazze d'Italia. Tanti gli incontri sul tema "#Ambiente. Come la Rete, il web e le nuove tecnologie ci aiuteranno a salvare il pianeta". Tra gli ospiti anche il ministro Sergio Costa.Continua a leggere

Torna il Fantafestival al Cinema My Cityplex Savoy di Roma : ... è Ballad in Blood, ultimo lungometraggio di Ruggero Deodato , Cannibal Holocaust, La casa sperduta nel parco, , un violento thriller ispirato alla tristemente nota vicenda di cronaca nera dell'...

Il mondo delle moto in mostra a Roma - torna : Eternal City motorcycle custom show : Si parte sabato 17 novembre, alle 9 e si andrà avanti con spettacoli, mostre, eventi custom, fino alle 21, per poi riprendere domenica mattina, 18 novembre, dalle 9 alle 19. Si potrà anche mangiare, ...

Torna la Milano 21 - la mezza maratona d'autunno cambia : partenza e arrivo da CityLife : 'Domenica 25 novembre ci aspettiamo una gara velocissima - ha aggiunto Marcello Magnani, Amministratore Delegato MG Sport - grazie ai percorsi, quello della 21 e quello della 10, che si ...

City stende lo United e torna primo : ANSA, - LONDRA, 11 NOV - Vittoria per 3-1 e primato per il Manchester City: i Citizens affondano il Manchester United, e ritrovano la testa della Premier League, superando il Liverpool che oggi ha ...

City stende lo United e torna primo : ANSA, - LONDRA, 11 NOV - Vittoria per 3-1 e primato per il Manchester City: i Citizens affondano il Manchester United, e ritrovano la testa della Premier League, superando il Liverpool che oggi ha ...

Roma - torna l'Eternal City motorcycle custom show : Chopper artigianali, café racer, moto personalizzate di ogni genere, da ammirare e non solo, test ride in anteprima sui modelli 2019 delle principali case motociclistiche. torna a Roma, il 17 e il 18 ...

Milano - dal Castello alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Sono i numeri di BookCity, la manifestazione dedicata al libro che dal 15 al 18 novembre animerà tutta Milano, dal centro alle periferie, con incontri, mostre, reading, spettacoli, eventi dedicati al ...

Milano - dal Castello alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Settima edizione della manifestazione culturale: a inaugurarla Jonathan Coe, tutta la città coinvolta negli appuntamenti