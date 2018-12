Gianmarco Galati Vince contro Giusy Romaldi e conquista il banco ma in studio è scontro!

Amici di Maria De Filippi - entra Gianmarco Galati al posto di Giusy Romaldi : quell'incrocio con la Celentano : Si chiama Gianmarco Galati il nuovo 'trionfo' di Alessandra Celentano : ad Amici di Maria De Filippi la prima eliminata del 2018 è la ballerina Giusy Romaldi e a sub entra re nella scuola è il ragazzo, ...

Gianmarco Galati ballerino latino americano ad Amici : in passato stupì la Celentano : Il nuovo ballerino di latino americano è Gianmarco Galati: lo conosciamo tutti Lui si chiama Gianmarco Galati ed è il nuovo ballerino di latino americano che ad Amici 2018 ha preso il posto di Giusy Romaldi. Un ragazzone alto e molto determinato che è entrato però in una puntata ricchissima di polemiche e che sicuramente […] L'articolo Gianmarco Galati ballerino latino americano ad Amici: in passato stupì la Celentano proviene da Gossip e ...