Gattuso e Spalletti | due stili diversi per superare la crisi

Spalletti distrugge Gattuso : parole al vetriolo contro il tecnico del Milan : Spalletti ha vinto il confronto diretto con Gattuso su tutti i fronti, dapprima in campo e poi fuori dal punto di vista dialettico Spalletti massacra Gattuso! Il tecnico dell’Inter ha avuto la meglio in campo, ma anche fuori nella guerra dialettica tra Inter e Milan. Gattuso ha parlato troppo presto, dicendo nel pre partita che i rossoneri avevano una maggior qualità tecnica. Non si è fatta attendere la dura replica Spallettiana nel ...

Inter - Spalletti : "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Gattuso diceva..." : ... "Finale perfetto con gol al 92'? No, lo sviluppo voleva un altra conclusione ovvero che si facesse gol prima - dice ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro - poi ovvio che ce lo prendiamo ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...