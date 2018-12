Anastasio | like a CasaPound e Salvini Video | Nicola Porro accorre in sua difesa | ' Chi

X Factor 12 - Anastasio : “Non sono fascista - tutta fuffa. I like a certi post li ho messi io ma vuol dire solo che ho letto” : Con nessuno degli schieramenti politici. Dopo quanto uscito nei giorni scorsi a proposito di una ipotetica vicinanza di Anastasio a CasaPound e Salvini per via di alcuni like e post avvistati sul suo profilo Facebook, il vincitore di X Factor 12, con una intervista rilasciata a Repubblica, prova a fare chiarezza. E alla domanda “ma lei è fascista?” risponde “Neppure un po’, è tutta fuffa”. I like, però, quelli li ha ...

«XF12» - Anastasio : «CasaPound? Non si giudica una persona da un like» : Anastasio (Team Mara Maionchi)Luna (Team Manuel Agnelli)Naomi (Team Fedez)Bowland (Team Lodo Guenzi)Alessandro Cattelan (conduttore)I FinalistiAnastasio, il vincitore di X Factor 12, la mattina dopo la finale del talent show di Sky Uno ha l’aria ancora un po’ stralunata. Un po’ perché, come tutti gli altri finalisti, la scorsa notte ha dormito appena un’ora. Un po’ perché, appena uscito dal programma, forse non si aspettava tutta ...

Anastasio ammette like a CasaPound - ma precisa : 'Frase su svastica non è autobiografica' : Ieri sera il giovanissimo rapper campano Anastasio si è aggiudicato il titolo di vincitore della dodicesima edizione di X Factor, battendo Noemi nello scontro finale. Il trionfo del liricista partenopeo è stato però parzialmente offuscato dall'insorgere in rete di svariate polemiche, tra ieri e oggi, relative alle sue preferenze politiche. Ieri mattina un articolo di Noisey ha evidenziato come il cantante, sul suo profilo Facebook privato, abbia ...

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...