Ambiente | sequestro nell’area di Peschici | sventrata una montagna

meteoweb.eu

: Messina, fatture false a Tirreno Ambiente: otto denunciati, sequestro di beni da 4 milioni - - palermo24h : Messina, fatture false a Tirreno Ambiente: otto denunciati, sequestro di beni da 4 milioni - - palermo24h : Messina, fatture false a Tirreno Ambiente: otto denunciati, sequestro di beni da 4 milioni - -

(Di sabato 15 dicembre 2018) I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano stanno procedendo aldi un’area sottoposta a vincoli paesaggistici in località Zaiana di. I militari, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del WWF, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, hanno accertato la realizzazione, sul costone della Baia di Zaiana, di una strada in terra battuta con muri di contenimento a secco che termina in prossimita’ dell’arenile. Si tratta, secondo il Wwf di Foggia, dell'”ennesima aggressione al patrimonio naturale del Parco del Gargano”.“Con l’ausilio di mezzi meccanici – sottolinea il wwf – e’ in corso lo sventramento dellaper realizzare una strada di accesso alla splendida spiaggia di Zaiana, nel comune di. Le immagini pervenute al WWF sono impressionanti. ...