Pensioni | Quota 100 con finestre | secondo Brambilla la misura è a rischio

Pensioni - per ritirarsi dal lavoro con quota 100 potrebbe arrivare la finestra mobile : Per blindare la quota 100 il governo sta pensando a delle finestre mobili, ovvero la possibilità di rinviare l'accettazione della richiesta di pensione anticipata per alcuni dei richiedenti di tre mesi (slittando così alla finestra successiva), nel caso in cui le domande all'Inps siano più del previsto. Come funzionerebbe la finestra mobile e quando permetterà di andare in pensione.Continua a leggere

Pensioni : riforma ormai definita - requisiti congelati per le anzianità e quota 100 al via : Tra Commissione europea e governo la discussione relativa alla manovra finanziaria del governo Conte sembra abbia preso la via giusta. Il taglio di 7 miliardi della manovra dovrebbe essere la soluzione che permetterà all’esecutivo di ricevere il consenso della Ue sulla manovra finanziaria. Stando alle ultime indiscrezioni, il taglio non andrà ad influenzare le due misure cardine della manovra, cioè quota 100 e reddito di cittadinanza, ma è ...

Pensioni - Quota 100 e LdB 2019 : Governo insiste - ma per Moscovici 'non ci siamo ancora' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 dicembre 2018 vedono ancora mancare un accordo sulla Manovra tra il Governo italiano e la Commissione Europea, nonostante le nuove proposte messe sul tavolo. Sulla Quota 100 si punta a contenere i costi con una clausola di salvaguardia rispetto alla spesa annua, oltre che attraverso l'adozione di finestre mobili d'accesso. A tal proposito il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione ...

Pensioni - la quota 100 si farà anche per i dipendenti statali : come funzionerà : La trattativa con l'Ue potrebbe modificare la legge di Bilancio e di conseguenza quota 100, la misura sulle Pensioni per avviare il superamento della legge Fornero. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, spiega come funzionerà la quota 100 per i dipendenti statali e sottolinea perché sia necessaria una "finestra più ampia" per loro.Continua a leggere

Deficit / Pil al 2 - 04% - quota 100 Pensioni e reddito di cittadinanza sono a rischio? : La proposta del Presidente del Consiglio alla Commissione Europea comporta la riduzione del rapporto Deficit / Pil al 2,04% per il 2019, rispetto al 2,4% della "manovra del popolo". Conte è sicuro che i nuovi saldi non metteranno in pericolo l'attuazione di reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero, ma la partita con la Commissione è tutt'altro che chiusa.Continua a leggere

Pensioni Quota 100 - per le prime uscite bisognerà aspettare la primavera : Il meccanismo delle finestre prevede un posticipo di 3 mesi dalla maturazione del requisito per i privati e di 6 mesi per i dipendenti pubblici (3 mesi di preavviso di ritiro + 3 mesi di finestra) i quali potrebbero cominciare a uscire da giugno. Previsto il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro oltre i 5mila euro netti l’anno fino a un massimo di cinque anni....

Pensioni - quota 100 : gli statali VIA a luglio e finestre mobili per controllare la spesa : Con la trattativa con la Commissione europea incanalata sul binario giusto, il governo ora potrà procedere più speditamente sulle sue due riforme bandiera: la riforma 'quota 100' delle Pensioni e il ...

Pensioni - Quota 100 confermata : è nella manovra ma partirà ad aprile : Il Governo Conte va avanti sulla riforma delle Pensioni, ma a rilento. Non partirà da subito, ma almeno da aprile 2019, la cosiddetta Quota 100. La misura, inserita tra l’altro nel contratto di governo stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, viene confermata e troverà spazio nella legge di Bilancio 2019 che dovrà essere varata dal Senato della Repubblica dopo l’ok della Camera dei Deputati, ma non ...

Pensioni anticipate e quota 100 - deficit Pil al 2 - 04% e sperimentazione per 3 anni : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 13 dicembre 2018 emergono dal nuovo incontro tra il Presidente del Consiglio e la Commissione Ue in merito alla manovra. Si conferma l'avvio delle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, seppure con una sperimentazione di natura triennale e con il vincolo della non cumulabilità dei redditi. Dal punto di vista dei costi, il rapporto deficit / Pil dovrebbe restare contenuto al 2,04%, con ...

Pensioni - Quota 100 con decreto : governo ottimista su platea richiedenti : Ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi giovedì 13 dicembre, che riguardano naturalmente Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che il governo sta mettendo a punto per il 2019. Il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro avuto con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che la Quota 100 resterà nella manovra finanziaria, così come il reddito di cittadinanza, ma il rapporto ...

Il bluff della riforma delle Pensioni e della platea della 'quota cento' : ... lodata nei documenti di finanza pubblica da tutti i governi successivi, incluso questo, " fu fatta in venti giorni, in una situazione d'emergenza, con l'economia in recessione, lo spread oltre i 500 ...

Pensioni - quota 100 tra paletti e rinvii : ecco come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere

Pensioni - il Governo punta su quota 100 a tempo per strappare l’ok Ue : La riforma di quota 100 avrà carattere sperimentale, come ponte verso quota 41 per tutti dal 2022, e l’obiettivo di dismissioni e privatizzazioni sarà rafforzato da un pacchetto di norme per accelerare la valorizzazione degli immobili pubblici e incentivare gli enti locali a mettere sul mercato il loro mattone. Sono due degli argomenti chiave che Conte e Tria metteranno sul tavolo del confronto con l’Europa...