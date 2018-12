Gli sviluppatori di Until Dawn ritornano alla VR con il thriller politico Shattered State

Epic sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti Gli sviluppatori gli strumenti cross-platform di Fortnite : Come riporta Eurogamer.net, Epic ha annunciato che realizzerà la sua suite di strumenti cross-platform, creati originariamente per Fortnite, e li renderà gratuiti per l'uso da parte di tutti gli sviluppatori, a partire dal prossimo anno.L'idea, come potete immaginare, è quella di realizzare un'integrazione cross-platform, qualcosa per cui Epic è stata determinante, incoraggiando i titolari delle piattaforme dopo il successo fenomenale di ...

Per Microsoft l'Xbox Game Pass è uno strumento molto utile per Gli sviluppatori indipendenti : Il Game Pass si è rivelato decisamente un grande successo per Microsoft, per chi non lo sapesse, parliamo di un servizio in abbonamento che mette a disposizione un catalogo (sempre molto fornito) di titoli sempre in espansione. Come riporta Gamingbolt, il director del programma ID@Xbox Chris Charla ha affermato durante un'intervista di come il Game Pass si sia dimostrato molto conveniente per gli sviluppatori indipendenti:"Abbiamo un vasto ...

Anthem è il Destiny di BioWare? Gli sviluppatori parlano del confronto con il titolo Bungie : C'è chi ne ha parlato come del "Destiny Killer" o chi lo ha definito il "Destiny di BioWare". In ogni caso l'accostamento tra Anthem e Destiny è diventato una prassi sin dall'annuncio dell'ultima fatica degli sviluppatori del bistrattato Mass Effect Andromeda.Sotto alcuni aspetti il paragone è sicuramente azzeccato ma cosa ne pensano i diretti interessati? Una risposta arriva da Jonathan Warner, director di Anthem che in un'intervista pubblicata ...

Gli sviluppatori di Void Bastards parlano delle lezioni apprese da BioShock e System Shock 2 : In un'intervista con DualShockers, i creatori di Void Bastards, Blue Manchu, hanno parlato dei meccanismi, dei pensieri e delle azioni alla base della creazione e dello sviluppo del gioco. In una delle domande, è stato chiesto a Jonathan Chey (co-fondatore di Irrational Games e lead programmer / designer di Void Bastards) di parlare dell'ispirazione e delle lezioni che ha appreso dallo sviluppo di BioShock e System Shock 2 durante la creazione ...

Far Cry New Dawn : Gli sviluppatori svelano qualche dettaglio sulle gemelle Mary e Lou : Come molti di voi sapranno, ai The Game Awards alcuni giorni fa Ubisoft ha rivelato il prossimo Far Cry, Far Cry: New Dawn, ambientato in un paesaggio apocalittico post-nucleare, sarà il sequel diretto ad uno dei finali di Far Cry 5. Come solitamente accade con Far Cry, anche il reveal trailer per New Dawn ha focalizzato l'attenzione principalmente sugli antagonisti del gioco, le sorelle gemelle conosciute come Mary e Lou, che sono i leader di ...

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : Gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […] L'articolo Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria: gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app proviene da TuttoAndroid.

The Game Awards 2018 : Gli sviluppatori di Abzu annunciano The Pathless : Giant Squid, lo studio dietro Abzu, ha annunciato ai The Game Awards 2018 il nuovo The Pathless con tanto di reveal trailer, annuncia Rockpapershotgun.Ecco una descrizione del titolo:"Diventa il Cacciatore, un maestro del tiro con l'arco che si reca in un'isola mistica per dissipare un'oscura maledizione che attanaglia il mondo. Crea una connessione con il tuo compagno aquila mentre caccia gli spiriti corrotti, ma fai attenzione a non diventare ...

Quali sono i miGliori videogiochi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Batman abbandona la serie Arkham? Rumor su fumetti che ispirano Gli sviluppatori : L'universo di Batman è indubbiamente ricco di sfumature: da quello cinematografico a quello videoludico, passando imprescindibilmente da quello fumettistico, il Cavaliere Oscuro ha mostrato tantissime sfaccettature di sé, facendo innamorare irrimediabilmente milioni e migliori di fan in tutto il mondo. Novità importante sembrerebbero arrivare proprio dal fronte videoludico, dove Batman manca ormai da tre annetti abbondanti. L'ultimo capitolo ...

Google lavorerà a stretto contatto con Gli sviluppatori per migliorare gli strumenti di sviluppo : Google ha avviato un programma che consente agli sviluppatori di librerie Android e dell'SDK Android di ricevere in modo più rapido e diretto aggiornamenti riguardanti cambiamenti alle policy, librerie e SDK così da poter sviluppare applicazioni in modo più efficiente. L'articolo Google lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare gli strumenti di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

OnePlus chiude la porta aGli sviluppatori di custom rom : fine dell'idillio con la comunità del modding? - aggiornato : replica - : Diverso tempo dopo, ecco che sul mercato si affaccia OnePlus 6T , che con il lontano erede condivide solo vagamente la politica dei prezzi , pur con molti meno compromessi hardware, , ma è ancora tra ...

OnePlus chiude la porta aGli sviluppatori di custom rom : fine dell'idillio con la comunità del modding? : Fino a OnePlus 6 infatti, il produttore cinese era solito inviare unità omaggio dell'ultimo smartphone prodotto ai migliori sviluppatori indipendenti sparsi per il mondo, al fine di consentire loro ...

Ghost of a Tale : Gli sviluppatori svelano il periodo di lancio : Ghost of a Tale ha finalmente un periodo di lancio, e a svelarlo sono gli sviluppatori stessi. Come riporta Resetera, Ghost of a Tale uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il prossimo mese di febbraio 2019. Il gioco, precedentemente uscito per PC, per chi non lo sapesse è un action RPG realizzato da SeithCG. Calati nelle sembianze di un topolino, il titolo ci accompagnerà in un mondo fantasy di stampo medievale interamente popolato da animali. ...

Gli sviluppatori di Fire Emblem registrano una nuova IP per console e smartphone : Gli sviluppatori di Fire Emblem e Paper Mario stanno lavorando ad un nuova progetto, riporta Gearnuke. Come possiamo vedere la nuova IP registrata si tratterebbe di un titolo per console e smartphone. Il marchio è stato registrato in Giappone, si chiamerebbe カ ク ト デ ー ル e si tradurrebbe in "Fight it Out".La categoria in cui il marchio è stato registrato è quella per i programmi per smartphone e home ...