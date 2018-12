Conte chiede alla Commissione Ue flessibilità su dissesto idrogeologico e tempi della

E-R chiede incontro a Conte e Toninelli : BOLOGNA, 11 DIC - L'Emilia-Romagna chiede al premier Giuseppe Conte e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli "un incontro urgente sulle infrastrutture regionali, in primis il Passante di Bologna e ...

Conte vedrà Mbs sabato - chiederà chiarimenti su caso Khashoggi : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato vedrà il principe erede al trono Mohammad Bin Salman, Mbs,. Lo farà a margine del G20, che inizierà domani e si ...

Conte vedrà Mbs sabato - chiederà chiarimenti su caso Khashoggi : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato vedrà il principe erede al trono Mohammad Bin Salman, Mbs,. Lo farà a margine del G20, che inizierà domani e si ...

Sergio Mattarella - il giorno in cui chiederà le dimissioni a Giuseppe Conte : Dagospia svela il piano : Ma che cosa c'è dietro l'improvvisa svolta di Paolo Savona , il teorico dell'uscita dall'euro che, nel giro di pochi giorni, ha bocciato la manovra affermando che deve essere interamente riscritta? ...

Russia-Ucraina - Nato chiede "Contegno" : 05.03 La Russia ha confermato di aver sequestrato tre navi ucraine nello stretto di Kerch. Il servizio di sicurezza Fsb ha confermato l'"uso di armi per fermare le navi militari ucraine", che sono state "perquisite". La Nato ha lanciato un appello a Mosca e Kiev, chiedendo "contegno".

Russia-Ucraina - Nato chiede "Contegno" : 05.03 La Russia ha confermato di aver sequestrato tre navi ucraine nello stretto di Kerch. Il servizio di sicurezza Fsb ha confermato l'"uso di armi per fermare le navi militari ucraine", che sono state "perquisite". La Nato ha lanciato un appello a Mosca e Kiev, chiedendo "contegno".

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

Il governo chiede pietà all'Ue e Conte va a cena con Juncker : Jean-Claude stai sereno, la butta là Giuseppe Conte, perché "io non sono preoccupato". Domani il vertice europeo, stasera la cena con il presidente della Commissione, al tredicesimo piano di palazzo Berlaymont. "Incontrerò Juncker e mi confronterò con lui. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo - dice il premier - Ho varie argomentazioni, le esporrò a tavola". Anche Luigi Di Maio adesso vuole ...

Manovra - l'Italia chiede tempi lunghi alla Ue. Conte : «Pronti a rimodulare le misure» : Misure ancora «in via di definizione» o che possono essere «rimodulate» nel percorso parlamentare della legge di bilancio. Dopo la bocciatura ufficiale della Manovra italiana...

Manovra - Conte alla Camera chiede tempi lunghi all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Poco prima in Senato, durante il question time, anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva pronunciato parole di preoccupazione sullo scontro con l'Ue: 'Se l'aumento dello spread persistesse ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Conte : Ue chiede aggiustamento incompatibile con nostra economia : ... perché non compatibili con lo stato congiunturale della nostra economia e con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non all'austerità". Lo ha spiegato il ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "serietà" - Salvini : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : 22 nov 15:49 Tria: "Non serve un intervento straordinario sul risparmio" "Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. ...