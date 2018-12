Antonio Megalizzi è morto | la lettera degli amici

meteoweb.eu

: Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. È assurdo e folle morire per la pallottola di un terrorista a 28 anni nel cuor… - luigidimaio : Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. È assurdo e folle morire per la pallottola di un terrorista a 28 anni nel cuor… - repubblica : 'Per te sposteremmo le montagne', la lettera degli amici ad Antonio #Megalizzi - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la morte di Antonio #Megalizzi, un giovane con una grande passione per il giornalismo, per la r… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) “Se potessi fermare il tempo lo farei per te amico mio”. Comincia così ladedicata addai suoie affissa davanti alla porta di casa dove , vive con i genitori, in via Centa, a Trento.“Se potessi fermare il tempo lo farei per te amico mio, perché i tuoi momenti più belli regalassero ancora ai tuoi giorni una gioia sempre viva – si legge – Se potessi prendere un arcobaleno lo farei proprio per te. E condividerei con te la sua bellezza, nei giorni in cui tu fossi malinconico. Se potessi costruire una montagna, potresti considerarla di tua piena proprietà; un posto dove trovare serenità, un posto dove stare da soli e condividere i sorrisi e le lacrime della vita. Se potessi prendere i tuoi problemi li lancerei nel mare e farei in modo che si sciolgano come il sale. Ma adesso sto trovando tutte queste cose improponibili per me, ...