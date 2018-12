Anastasio ammette like a CasaPound | ma precisa | ' Frase su svastica non è autobiografica'

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ieri sera il giovanissimo rapper campanosi è aggiudicato il titolo di vincitore della dodicesima edizione di X Factor, battendo Noemi nello scontro finale. Il trionfo del liricista partenopeo è stato però parzialmente offuscato dall'insorgere in rete di svariate polemiche, tra ieri e oggi, relative alle sue preferenze politiche.Ieri mattina un articolo di Noisey ha evidenziato come il cantante, sul suo profilo Facebook privato, abbia messo alcuni 'Mi piace' apparentemente insoliti per un rapper, ovvero quelli dati alle pagine ufficiali di Matteo Salvini, Casa Pound e Donald Trump....