Zayn Malik | le prove che indicano che “There You Are” parla di Gigi Hadid

Nella tracklist di Icarus Falls di Zayn Malik 27 canzoni inclusa There you are (testo e traduzione) : Saranno 27 le canzoni incluse nel nuovo album di Zayn Malik, Icarus Falls, atteso per il 14 dicembre in versione digitale e per il 21 dicembre in versione fisica. Il nuovo disco dell'ex One Direction è il suo secondo progetto musicale da solista dopo il successo mondiale di Mind of Mine rilasciato in seguito all'addio al gruppo anglo-irlandese. Icarus Falls sarà un album molto particolare: a differenza delle solite 10, massimo 13, tracce ...

Zayn Malik lancia a sorpresa Good Years - nel nuovo brano da Icarus Falls riferimenti agli One Direction (testo e traduzione) : Arriva a sorpresa un nuovo brano di Zayn Malik estratto dal suo secondo progetto discografico da solista. Good Years ha raggiunto il web oggi, giovedì 6 dicembre, ed è disponibile in digital download e in free streaming su Spotify in tutto il mondo. Good Years anticipa il rilascio del disco Icarus Falls, atteso per venerdì 14 dicembre in formato digitale e venerdì 21 dicembre in formato fisico. Si tratta per Zayn Malik del secondo album da ...

Icarus Falls è il nuovo album di Zayn Malik anticipato dal singolo Rainberry (audio e testo) : Ufficiale la data di uscita di Icarus Falls, il nuovo album di Zayn Malik che verrà pubblicato il 14 dicembre. Lo ha annunciato l’artista sui propri canali social in occasione dell'uscita del nuovo singolo Rainberry, di cui ha pubblicato un estratto. Uscirà il 14 dicembre il nuovo album di Zayn e si intitola Icarus Falls; sarà disponibile in digital download dal giorno 14, mentre in copia fisica dal 21 dicembre (in Italia in versione ...

Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction : 'Non parlo con nessuno di loro' : Ed effettivamente è proprio così: gli One Direction hanno partecipato a X Factor UK e da lì a poco si sono trovati in concerto negli stadi di tutto il mondo. 'Quando hai 17 o 18 anni, questa cosa ti ...

Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction : “Non parlo con nessuno di loro” : Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction sulle pagine del magazine British Vogue. Le parole sono quelle di Zayn Malik che, dopo l'addio al gruppo, torna a parlare del rapporto che lo legava agli altri quattro componenti. Dopo il successo di Fingers, in tutto il mondo, Zayn Malik ha parlato del rapporto con la sua ex band sulle pagine di un magazine britannico rispondendo alle domande del giornalista. Stando a quanto racconta il ...

Gigi Hadid tra le braccia di Zayn Malik : «Il mio posto felice» : Gigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi Hadid e Zayn Malik, compleanno mano nella manoGigi e Bella Hadid sono le testimonial ideali di un amore che si dà una seconda possibilità. ...