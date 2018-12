Spunta una data per il ritorno di Renato Zero dopo Alt in Tour con le parole di Cercami

Ecotassa sulle auto : Spunta una nuova proposta e il grande rifiuto di FCA : Il coordinamento e_mob parla di una proposta più morbida mentre FCA dirama una nota ufficiale dove esprime tutta la sua preoccupazione L’idea di introdurre un’Ecotassa sull’acquisto di auto nuove con emissioni nocive di CO2 sopra i 90g/km ha scatenato una valanga di proteste e polemiche, tanto da far effettuare una prima marcia indietro al Governo che l’aveva proposta. Ora però, l’e_mob, coordinamento di istituzioni, aziende e associazioni ...

Ritiro Robben - l’attaccante potrebbe smettere - ma Spunta una novità… : Ritiro Robben- Robben, intervistato ai microfoni di “Kicker“, ha colto l’occasione per commentare il suo prossimo addio al Bayern Monaco a fine anno, lasciando aperte le porte del suo futuro anche ad un potenziale e clamoroso addio al calcio giocato. Il campione olandese analizzerà con la dovuta calma eventuali offerte, e solo dopo deciderà il […] L'articolo Ritiro Robben, l’attaccante potrebbe smettere, ma spunta ...

Il Milan ha una pazza idea per l'attacco : a sorpresa Spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Tragedia in discoteca - tre fermati per droga : Spunta l'ipotesi di una banda dedita alle rapine : Fermate anche altre due persone, sempre con l'accusa di possesso di droga, ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore. l'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Locanda ...

Jane Alexander e Elia a Domenica Live : Spunta una presunta fidanzata : Jane Alexander ed Elia Fongaro si godono il loro rapporto nato al Grande Fratello Vip. Per la prima volta in coppia, i due ex concorrenti si sono presentati nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live per dire la loro su quanto stanno vivendo. Non si parla solo del rapporto amoroso fra Jane ed Elia, ma anche di una terza donna che in queste ore ha rivelato di essere la fidanzata del modello. Cosa c’è di vero?Una fidanzata segreta? ...

Nel giardino di casa Spunta una bomba a mano : E' sucesso nel centro di Livorno: si tratterebbe di un ordigno bellico. Richiesto l'intervento degli artificieri

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Spunta un misterioso ritratto di Elvira : Elvira è ancora viva? La scoperta del ritratto di una donna identica alla Valverde farà sorgere delle speranze in Simon. Ma scopriamo come andrà a finire...

Il pilot di Batwoman in lavorazione in primavera : nel promo di Elseworlds Spunta la maschera di Bane - una coincidenza? : Il fine settimana porterà con sé la prima parte di Elseworlds, il crossover tra Supergirl 4, The Flash 5 e Arrow 7 ma, soprattutto, lo speciale evento che lancerà Batwoman e Kate Kane. Sarà proprio lei la protagonista della nuova serie di eroi DC che prenderà il via su The CW nel 2019 e le cui riprese inizieranno proprio la prossima primavera in quel di Vancouver. Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose) farà il suo debutto nel crossover Arrowverse la ...

Bimba rom colpita da uno sparo a Roma - Spunta una nuova pista : dubbi sul colpo accidentale : Ha sempre detto di avere esploso quel colpo per sbaglio, mentre provava la carabina ad aria compressa che aveva appena comprato. Non immaginava che quel piombino sparato dal balcone di casa avrebbe ...

Bimba rom colpita da uno sparo a Roma - Spunta una nuova pista : dubbi sul colpo accidentale : Ha sempre detto di avere esploso quel colpo per sbaglio, mentre provava la carabina ad aria compressa che aveva appena comprato. Non immaginava che quel piombino sparato dal balcone di casa avrebbe ...

Ancora tensioni : la manovra slitta. E Spunta una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Manovra - ancora fibrillazioni. E Spunta una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla Manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Raffaella Mennoia : Spunta il video di una scelta in studio a UeD - ma così non è : Uomini e Donne, il video di Raffaella Mennoia manda in delirio i fan: quale tronista ha scelto? Nessuno, ecco qual è la verità Un video pubblicato qualche minuto fa da Raffaella Mennoia sui social ha letteralmente mandato in delirio i fan di Uomini e Donne. La celebre autrice di Maria De Filippi, sul suo profilo […] L'articolo Raffaella Mennoia: spunta il video di una scelta in studio a UeD, ma così non è proviene da Gossip e Tv.

Sony potrebbe lanciare una nuova console portatile? Spunta il brevetto di un nuovo tipo di cartuccia : Partiamo innanzitutto con due doverose premesse: la presenza di un brevetto non è necessariamente la conferma di veri e propri progetti in sviluppo, tutt'altro. In secondo luogo i vertici di Sony hanno confermato di non avere piani concreti per una nuova console portatile. Detto questo il brevetto di cui vi parliamo in questa notizia è indubbiamente interessante e potrebbe collegarsi a una particolare dichiarazione del CEO di Sony Interactive ...