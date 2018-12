Isabella Ferrari | La scena di sesso con Moretti? Vorrei si eliminasse dal web

Isabella Ferrari : “La scena di sesso con Nanni Moretti è il mio primo risultato su YouTube? Io la eliminerei per sempre” : Se uno cerca su Google “Isabella Ferrari“, il primo risultato che esce è la sua famosa scena di sesso con Nanni Moretti in Caos Calmo, film del 2008 tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. La cosa però non è piaciuta all’attrice che, in un’intervista a Io Donna, ha detto che se fosse per lei la cancellerebbe per sempre. “Se da un lato mi può lusingare il fatto che la gente mi consideri una bella donna, ...

Baby - l'intervista di Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari a TvBlog (Video) : Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari fanno parte del cast adulto di Baby, la nuova serie originale Netflix di produzione italiana, disponibile dal 30 novembre scorso, nella quale recitano rispettivamente le parti di Monica, matrigna di Damiano (interpretato da Riccardo Mandolini), e di Simonetta, madre di Ludovica (interpretata da Alice Pagani).Noi di TvBlog abbiamo intervistato le due attrici in occasione della conferenza stampa di ...

Isabella Ferrari - Stefania Sandrelli - Giuseppe Tornatore : in tanti per l'ultimo saluto a Bertolucci : Ci sono tutti, i colleghi registi, le attrici con cui ha lavorato, gli amici di una vita. E con loro i ricordi di un uomo amato per il carattere e apprezzato per la sua arte: 'Bernardo Bertolucci era ...

Dentro Isabella Ferrari : Isabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariChi è Isabella Ferrari, che cosa fa fuori e ha Dentro, quando nasce e dove sta andando, quali sono i suoi perché? Dietro le quinte del nostro shooting nello splendido Brera Design Apartment, si racconta «donna libera, madre disponibile (di Teresa e Nina, 23 ...

Isabella Ferrari racconta la sua grave malattia : “Speravo di non morire” : Isabella Ferrari è stata ospite della puntata di domenica 21 ottobre di Domenica In. La bella attrice ha parlato della sua carriera e di quei personaggio che sono stati particolarmente significativi per essa: Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina. Intervistata da Mara Venier la Ferrari ha parlato del film ‘Euforia’, diretto da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, di cui è protagonista. Il film, il secondo ...

Domenica In - Isabella Ferrari e il terrificante problema di salute : 'Speravo di non morire. Quella mattina le gambe...' : A Domenica In l'attrice Isabella Ferrari ha raccontato il terribile periodo della sua malattia, seguita da un lungo periodo di riabilitazione durante il quale ha spesso temuto di non farcela. Tutto è ...

Isabella Ferrari parla della sua malattia con la Venier a Domenica In : Domenica In: Isabella Ferrari racconta la sua malattia a Mara Venier Ospite della sesta puntata di Domenica In, Isabella Ferrari ha ricordato due grandi personaggi molto significativi per la sua carriera, Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina, oltre a parlare del film ‘Euforia’, diretto da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, che la vede protagonista. Con Mara Venier, la grande attrice ha parlato ...

