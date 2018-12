Inter | il cda LIVE Marotta nuovo Ad | ' Grande orgoglio essere qui | deve essere percorso

Inter - domani il CdA per l’ingresso in società di Marotta : Arriverà domani l’ufficialità dell’ingresso dell’ex dirigente della Juventus nell’organigramma nerazzurro, dopo un CdA. L'articolo Inter, domani il CdA per l’ingresso in società di Marotta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DOCUMENTI – Inter - dal cda super poteri al presidente Steven Zhang : In attesa di Marotta il cda ha ridisegnato l'architettura delle deleghe rafforzando i poteri del presidente

Renault - Concluso il cda : Ghosn resta Ceo e presidente - Interim a Bolloré : In attesa di ulteriori chiarimenti sulla presunta evasione fiscale emersa in Giappone, Carlos Ghosn resta Ceo e presidente della Renault. La decisione del consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, è stata appena formalizzata dalla Casa francese: il top manager, agli arresti nel Paese del Sol Levante, sarà sostituito ad interim dal direttore generale aggiunto Thierry Bolloré. I francesi chiedono le prove a Yokohama.

Renault : difendiamo Interessi gruppo - presto riunione del cda : Roma, 19 nov., askanews, - I vertici della Renault sono 'determinati' a difendere gli interessi della società 'nell'ambito dell'alleanza' con la Nissan. Lo afferma la casa automobilistica francese

Anas - Intero Cda decaduto sarà rinnovato la prossima settimana : Roma, 8 nov., askanews, - decaduto l'attuale Cda, per la prossima settimana è attesa l'indicazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Anas. Dopo le dimissioni dell'amministratore

Inter - con l'addio di Thohir ecco come cambia il CdA : L'indonesiano mantiene ancora le proprie quote, ma lascia presidenza e Consiglio d'amministrazione: ecco il nuovo organigramma del club nerazzurro.

Cda Inter - ecco come sarà : MILANO - Oggi è il giorno di Steven Zhang. Tutte le attenzioni saranno su di lui, nuovo presidente dell'Inter a 26 anni d'età. Il club nerazzurro entra in una nuova era con l'assemblea dei soci in

Inter - il 26 ottobre l'assemblea dei soci per bilancio e nuovo CdA : Si svolgerà il prossimo 26 ottobre l'assemblea dei soci dell'Inter, come ufficializzato dalla stessa società.