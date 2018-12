Huawei | l’arresto di Meng Wanzhou dimostra che un anno fa mi preoccupavo a ragione

Cina-Usa - l’arresto di Mrs Huawei mette a rischio la tregua sui dazi : La tregua siglata da Trump e Xi a Buenos Aires, per evitare la guerra commerciale e forse una nuova guerra fredda tra Usa e Cina, è già a rischio . Perché proprio nelle ore in cui i due leader si mette vano a tavola per discutere l’intesa, a Vancouver la polizia canadese arrestava la direttrice finanziaria di Huawei , Meng Wanzhou, su mandato dei coll...

