Deficit-Pil | il confronto a distanza coi francesi

Manovra - Moscovici : “Deficit\pil al 2 - 04? Servono altri passi”. Poi precisa : “Frainteso. Sforzi di dialogo - non su cifre” : Di prima mattina la bocciatura con parole che hanno bloccato i timidi segnali positivi arrivati da Bruxelles, poi la precisazione dopo l’ennesima giornata di trattative. Nel clima di tensione che sta accompagnando le trattative sul rapporto deficit/pil dell’Italia, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha ribadito che “Servono altri passi”. Salvo poi, dopo aver rivisto Giuseppe Conte e il ministro ...

Deficit / Pil al 2 - 04% - quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza sono a rischio? : La proposta del Presidente del Consiglio alla Commissione Europea comporta la riduzione del rapporto Deficit / Pil al 2,04% per il 2019, rispetto al 2,4% della "manovra del popolo". Conte è sicuro che i nuovi saldi non metteranno in pericolo l'attuazione di reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero, ma la partita con la Commissione è tutt'altro che chiusa.Continua a leggere

Pensioni anticipate e quota 100 - Deficit Pil al 2 - 04% e sperimentazione per 3 anni : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 13 dicembre 2018 emergono dal nuovo incontro tra il Presidente del Consiglio e la Commissione Ue in merito alla manovra. Si conferma l'avvio delle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, seppure con una sperimentazione di natura triennale e con il vincolo della non cumulabilità dei redditi. Dal punto di vista dei costi, il rapporto deficit / Pil dovrebbe restare contenuto al 2,04%, con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 dicembre : 2 Ue e 2 misure : per Macron Deficit-pil al 3 - 5% - per Conte al 2 - 04 : Europa divisa Francia-Italia: 2 pesi e 2 misure che ora imbarazzano Bruxelles I rischi – Macron sforerà il tetto del 3% del deficit ma non rischia nulla Moscovici: “A Parigi eventi eccezionali”. Un precedente pericoloso di Carlo Di Foggia Istituto Controluce di Marco Travaglio Il terrorismo torna a colpire a Strasburgo, i gilet gialli mettono a ferro e a fuoco la Francia e forse l’Europa, il governo italiano impone la fiducia ...

Manovra : dopo incontro con Juncker - Conte propone alla Ue il calo Deficit/Pil al 2 - 04% : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prima dell'inizio dell'Eurosummit, in programma domani 13 dicembre e il giorno successivo. E ha presentato la soluzione di compromesso elaborata dai tecnici del Governo per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il Premier ha proposto una riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,04%. Si tratta, di ...

Conte ha detto che il Deficit scenderà dal 2 - 4 al 2 - 04 per cento del PIL : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto, dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che il deficit previsto per il 2019 nella manovra finanziaria passerà dal 2,4 al 2,04 per cento del PIL, come

Manovra - Conte : su Deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Conte a Bruxelles : "Il rapporto Deficit/pil scende al 2.04%. Non tradiamo la fiducia degli Italiani" : La manovra e la Commissione. Il premier Giuseppe Conte è a Bruxelles assieme al mnistro dell'Economia, Tria, per convincere il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e arginare la procedura di infrazione che incombe sulla manovra italiana. Conte: "rapporto deficit/Pil ...

