Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Sfera Ebbasta | “L’artista è responsabile dei

Chi l’ha visto : anticipazioni 12 dicembre - il caso di Giada Anteghini : Chi l’ha visto anticipazioni 12 dicembre 2018 – Federica Sciarelli ritorna di nuovo al timone di una puntata del programma di Rai 3. In prima serata, la conduttrice analizzerà in particolare il caso di Giada Anteghini, la giovane mamma di 27 anni uccisa 14 anni fa. Un delitto avvenuto a Ferrara e che vede ancora la famiglia in lotta per ottenere giustizia. Le anticipazioni di Chi l’ha visto confermano il percorso lungo i colpi ...

Caos Roma-Inter - l’arbitro RocChi passa all’attacco : denuncia tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Rieti - esplosione distributore sulla Salaria : “Chi l’ha visto?” segnala un disperso : In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la ...

Milan - Montella : “Fascia a Bonucci? Ecco Chi l’ha deciso” : Montella BONUCCI- Vincenzo Montella, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha ripercorso le sue tappe dell’esperienza sulla panchina dei rossoneri, focalizzando le sue attenzioni sulla fascia da capitano a Leonardo Bonucci. L’ex tecnico rossonero ha rivelato alcuni retroscena sulla scelta del capitano rossonero. Leggi anche: Milan Torino streaming: Ecco dove e come vedere il match Montella: […] L'articolo Milan, ...

Sto con l’orsa uccisa - ma anche con Chi l’ha eliminata : Io sto con Ugo Rossi. L’avevo sostenuto quando decise l’abbattimento dell’orsa Kj2 e lo faccio ancora adesso. E aggiungo che sto con gli orsi. Non è una contraddizione, è questione di logica. L’orso non va a caccia degli uomini, non ha nessun istinto in tal senso, ma ha necessità di grandi spazi, di un habitat tutto suo e quando si sente minacciato...

Crotone - dottoressa aggredita con cacciavite. Il racconto dell’ambulante che l’ha salvata : “Chiunque lo avrebbe fatto” : “Ho sentito la dottoressa che gridava, quell’uomo la stava colpendo allo stomaco. Mi sono avvicinato e l’ho buttato per terra. Poi ho cercato di trattenerlo, ma è riuscito a fuggire”. È il racconto di Mustafa El Aoud, venditore ambulante di 40 anni originario del Marocco, che ha salvato la dottoressa Maria Carmela Calindro, aggredita fuori dall’ospedale di San Giovanni di Dio. “Ringrazio – ha scritto la ...

Governo - Virzì : “M5s e Lega giocano a Chi ce l’ha più lungo”. Cacciari : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra” : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra. Serve uno schieramento nuovo ed europeista”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, premiato ad Acri al premio letterario “Padula”. Oltre a Cacciari, anche il regista Paolo Virzì ha ragionato sull’attualità politica e ha criticato fortemente il Governo: “Chi sta all’esecutivo gioca a chi ce l’ha più lungo. Non si rendono ...

La concorrente che ha vinto 1 milione a Chi Vuol Essere Milionario - racconta della crisi economica che l’ha messa in ginocChio : Michela de Paoli è l’ultima concorrente ad aver vinto il famoso milione a Chi Vuol Essere Milionario? Sono passati 7 anni dalla sua vittoria e molte cose sono cambiate. La donna intervistata da Giulio Pasqui... L'articolo La concorrente che ha vinto 1 milione a Chi Vuol Essere Milionario,racconta della crisi economica che l’ha messa in ginocchio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Storia del GF : ecco Chi ce l’ha fatta : Il Grande Fratello uno dei programmi più seguiti della tv degli ultimi venti anni. Sin dalla prima edizione italiana i telespettatori hanno imparato ad amare questo programma del tutto innovativo che ha saputo lanciare, nel tempo, diversi personaggi televisivi. Una lista ristretta di persone che, dopo la partecipazione al famoso reality show, hanno fatto carriera nel mondo del cinema o nel mondo della televisione. Pietro Taricone Primo su tutti ...

Guerrina Piscaglia - ‘Chi l’ha Visto?’ torna a parlare di Padre Graziano : cosa è successo : Caso Guerrina Piscaglia, per Padre Graziano si avvicina il giorno dell’ultimo grado di giudizio. Il 20 febbraio 2019 la Cassazione si esprimerà su Gratien Alabi, riconosciuto colpevole di omicidio e occultamento del cadavere in Corte d’Assise ad Arezzo e in Corte d’Appello d Firenze dove la pena inflitta è scesa da 27 a 25 anni. Alabi, sacerdote congolese dei Premostratensi, è agli arresti a Roma nel convento del suo ordine. Si è ...

Chi l’ha visto : anticipazioni 28 novembre - il giallo di Emanuele Scieri : Chi l’ha visto anticipazioni 28 novembre – Il programma di Federica Sciarelli ritorna nella prima serata di mercoledì con nuovi casi di cronaca. L’approfondimento della puntata riguarda la morte del paracadutista Emanuele Scieri, avvenuta 19 anni fa e mai risolta per oltre un decennio. Le anticipazioni di Chi l’ha visto ci parlano delle ultime notizie, in seguito alla riapertura del caso. Chi l’ha visto ...

Perché Narcos : Messico è più “vera” delle stagioni precedenti e adatta a Chi non l’ha mai vista prima : "Questa serie si basa su una storia vera, tuttavia alcune scene, personaggi, nomi, luoghi ed eventi sono stati modificati a fini drammatici": è questo l'annuncio che precede ogni episodio Narcos: Messico e che ricorda allo spettatore come, al di là dell'inevitabile drammatizzazione, il racconto sia incentrato su fatti realmente accaduti. E per la quarta stagione questo presupposto è più che mai fondato. A differenza dei capitoli colombiani, ...

Ascolti TV | Mercoledì 21 novembre 2018. Il Segreto dei suoi Occhi 14% - Un Natale al Sud 12.8% - Chi l’ha Visto? 11.7% - Chiambretti 4.7%. Flop Saviano (1%) : Il Segreto dei suoi Occhi - Julia Roberts Su Rai1 Il Segreto dei suoi Occhi ha conquistato 3.166.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.773.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.337.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.498.000 spettatori (7.8%). ...

