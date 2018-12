Borsa | titoli bancari in forte rialzo | Intesa +4 | 05% | Unicredit +3 | 37

Borsa - Mediaset fuori dal club dei super titoli : dentro Juventus e Amplifon : Novità per la Borsa di Milano. È stata pubblicata una nota che aggiorna e rivede l’indice Ftse Mib, che è calcolato e diffuso in tempo reale durante la negoziazione e anche alla chiusura serale di Piazza Affari. Il paniere indica generalmente i quaranta titoli principali, anche con sede legale all’estero, quotati sul mercato telematico azionario (Mta) con i maggiori parametri di capitalizzazione e liquidità. La revisione dell’indice emanata ieri ...

Titoli tech - il boom di buyback non ferma i ribassi in Borsa : Apple aveva destato scalpore quando quest'anno aveva stimato in 350 miliardi di dollari il suo nuovo contributo all'economia statunitense nel corso dei prossimi cinque anni, una cifra che poi ...

Borsa - quali sono i titoli quotati più colpiti dagli speculatori ribassisti : La Consob ha aggiornato le operazioni nette corte, relative al 16 novembre, degli operatori finanziari che speculano al ribasso sulle società italiane. Azimut , BPER e Banco BPM sono i titoli più ...

Borsa Milano - i titoli sotto la morsa ribassista degli speculatori : Il capitale detenuto dagli operatori istituzionali in ottica speculativa colpisce il titolo Azimut , con 27 operazioni corte in essere e il 20,23% di capitale sociale detenuto, seguito da BPER con il ...

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli guadagnano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...

Stress test sulle banche : le italiane verso la promozione - volano i titoli in Borsa : Commercio, Cina e Usa si riavvicinano: volano le Borse. Spread sotto 290 punti di RAFFAELE RICCIARDI

Borsa - il Toro vicino al capolinea Titoli che possono ancora correre : La corsa dei mercati sta avvicinandosi al termine e se la maggior parte dei gestori non sembra temere una recessione imminente e dunque un tracollo delle quotazioni di azioni ei bond, in molti suggeriscono maggiore prudenza e di incrementare la liquidità in portafoglio per non rimanere incastrati in posizioni illiquide in fase di ribasso. Alla larga dal debito emergene e dai bond corporate europei, per l'azionario occorre fare ...