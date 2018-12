Astronomia | stanotte lo sciame meteorico delle Geminidi illuminerà il cielo

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Secondo gli scienziati, le stelle cadenti di dicembre, dette anche di Santa Lucia, saranno maggiormente visibili dopo le 2 di. Si tratta, uno '' di stelle così intenso e brillante da poter essere paragonato alle Perseidi, le stelle cadenti visibili nella notte di San Lorenzo. Ledovrebbero mostrarsi comestrisce luminose di colore giallo, visibili in buona parte del. Per osservarle è consigliabile allontanarsi dai centri abitati, preferendo posti dove l'inquinamento luminoso sia inferiore e ilnotturno risulti maggiormente visibile. Lo 'dovrebbe mantenersi attivo e quindi visibile fino al 19 dicembre.Lenascono dai frammenti dell'asteroide 3200 Phaethon Lesi chiamano così per il loro radiante, ossia il punto da cui provengono che si trova nella costellazione dei Gemelli. Si parla ...