Xylella fastidiosa | ceppo a Monte Argentario | è primo caso in Toscana

Rilevata Xylella fastidiosa in Toscana - il ceppo è diverso da quello pugliese : Il Servizio fitosanitario regionale della Toscana, nel corso del monitoraggio ufficiale per Xylella fastidiosa, ha rinvenuto per la prima volta sul territorio regionale, nel comune di Monte Argentario, un focolaio di Xylella fastidiosa, un batterio che attacca alcune specie vegetali sensibili portandole al disseccamento. Dai primi accertamenti – spiega in una nota il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ...