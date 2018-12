WORLD WAR Z: I Requisiti PC Minimi e Consigliati

gamerbrain

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Saber Interactive ha svelato in Anteprima iPC per il videogioco ufficiale diWar Z, previsto per il prossimo anno e basato sull’omonimo film uscito nel lontano 2013.War Z: IPC ufficialiWar Z ci permetterà di affrontare la campagna sia in singolo che multiplayer co-operativo, la cui missione è quella di sopravvivere ai non morti nelle principali città del mondo tra cui New York, Mosca e Gerusalemme.Processore: i5-750/i3-530/Phenon 2 X4-810 RAM: 8GB Sistema Operativo: Windows 7 Scheda Video: AMD R7 240/Nvidia GT 730 2GB/Intel HD530 Hard Disk: 20 GB do spazio libero RaccomandatiProcessore: i7-3970 3.5GHz RAM: 16GB Sistema Operativo: Windows 10 64-bit Scheda Video: AMD R9 280/Nvidia GTX 960 Hard Disk: 20 GB di spazio libero Il lancio del gioco come anticipato è ...