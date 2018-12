Windows 10 | Microsoft inizia a testare un nuovo header nelle Impostazioni

Microsoft Whiteboard per Windows 10 e iOS si aggiorna : nuove opzioni di personalizzazione : Recentemente, l’app Microsoft Whiteboard per Windows 10 e iOS si è aggiornata introducendo delle nuove opzioni di personalizzazione. Changelog Personalizza il colore e lo spessore dell’inchiostro con nuovi colori e livelli di spessore. Cambia il colore di sfondo della lavagna e il motivo della griglia. Include l’opzione per uno sfondo nero, molto richiesto per ridurre l’affaticamento degli occhi! Digita il testo ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna : introdotta la Windows TimeLine [Beta] : Se siete iscritti al programma beta di Microsoft Edge per Android, vi consigliamo di aggiornarlo subito dal Play Store di Google alla nuova versione 42.0.0.2832 perchè ci sono novità molto importanti. Changelog Implementato, come preannunciato, il supporto a Windows TimeLine che vi consente di mantenere la cronologia dei siti web visitati sul PC e sullo smartphone in costante sincronizzazione e di riprendere le attività rimaste in sospeso da un ...

Microsoft Teams : abbandonata la Progressive Web App per Windows 10 S : Appena 6 mesi fa, Microsoft rilasciò sul suo store la Progressive Web App ufficiale di Microsoft Teams dedicata ai dispositivi con a bordo Windows 10 in modalità S. L’applicazione non è neanche uscita dalla fase di beta che il Colosso di Redmond ha deciso, pochi giorni fa, di dismetterla definitivamente facendo comparire all’avvio un messaggio di fine supporto che invita a installare il client .exe. Il problema è che ...

Microsoft lavora su delle nuove icone per Office e (forse) anche per Windows 10 [Video] : Attraverso un video pubblicato su uno dei suoi canali YouTube verificati, Microsoft ha svelato al grande pubblico le nuove icone disegnate per l’intera suite di Office, OneDrive e Skype compresi. L’ultima volta che i designer di Redmond avevano modificato le icone di Office è stato ben 5 anni fa, nel 2013, rendendole difatti più moderne e in linea con il nuovo sistema operativo Windows 8. Adesso però c’è Windows 10 e, con ...

Windows 10 : Microsoft a lavoro su una dashboard per la raccolta e la segnalazione dei bug : Dopo October 2018 Update che, per i suoi vari problemi, ha costretto al blocco del roll-out e al suo rallentamento, ora Microsoft pensa ad una soluzione per evitare ulteriori inconvenienti simili in futuro. In un post ufficiale pubblicato sul Windows Blog da John Cable, il direttore della gestione dei programmi, della manutenzione e dell’assistenza del sistema operativo, viene confermata l’intenzione della società di realizzare una ...

Microsoft dichiara guerra alle password : arriva il supporto a Windows Hello anche per gli account : La posizione ufficiale di Microsoft in merito alla sicurezza informatica sui PC è sempre stata chiara, coerente e lineare: sostituire le vecchie e obsolete password con le nuove tecnologie oggettivamente più sicure. Fino a pochi giorni fa, gli unici due metodi per autenticarsi all’account Microsoft (collegato a Xbox, Bing, Windows, Azure e Office) erano inserire la classica password oppure scaricare un’apposita applicazione per gli ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per informarvi che Microsoft To-Do si è di recente aggiornato alla versione 1.44.13242.0 per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Attività in ritardo – Adesso è possibile trovare le attività in ritardo nella lista Pianificato. Nascondi le sezioni – Aggiunta la possibilità di nascondere le sezioni nella lista Pianificato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft To-Do (Gratis, Windows Store) ...

iCluod per Windows 10 : Apple e Microsoft a lavoro per risolvere i problemi di sincronizzazione : Windows 10 October Update è riapparso dopo essere stato rimosso qualche tempo fa, ma ancora i bug non sono stati completamente risolti. Infatti c’è ancora un problema con la sincronizzazione e l’update dei file su leggi di più...

Windows 10 : Microsoft introduce con 19H1 un nuovo (stupendo) tema chiaro e migliora Windows Update : Con la recentissima build 18282 facente parte di 19H1 e rilasciata per i soli utenti Insider iscritti ai rami fast e Skip Ahead, Microsoft ha apportato importanti miglioramenti a Windows Update e a dir poco rivoluzionato il tema chiaro del suo sistema operativo. nuovo tema chiaro molto più sexy Nel suo post ufficiale, il Colosso di Redmond ha dichiarato di aver scelto l’adozione di un nuovo tema chiaro al fine di accontentare tutti ...

Windows 10 torna ad aggiornarsi - Microsoft assicura che non cancellerà più i vostri file : L’aggiornamento di Windows 10, noto come Windows 10 October 2018, torna disponibile dopo essere stato bloccato a inizio ottobre. Questa volta non dovrebbe creare grossi problemi ai computer degli utenti. Si conclude così – si spera – uno degli eventi recenti che ha sollevato il maggior numero di polemiche contro il produttore software californiano Microsoft. Tutto era iniziato il 6 ottobre, quando il colosso mondiale del software è stato ...

Microsoft - riparte la distribuzione dell'October Update per Windows 10 : Risolti tutti i problemi che avevano condotto allo stop all’inizio di ottobre. Ma la diffusione sarà comunque rallentata

Windows 10 October 2018 Update - Microsoft riconosce un altro bug : Non finisce ancora l’infelice avventura di Microsoft con l’aggiornamento October 2018 di Windows 10. Dopo i tanti problemi avuti già in fase di rilascio, che costrinsero Microsoft a bloccare l’aggiornamento e a ritirarlo dal mercato, giunge leggi di più...

Con Windows 10 19H1 - Microsoft porta le nuove Emoji 12 e lo slider della luminosità : Con la build 18277 rilasciata pochi giorni fa da Microsoft per gli iscritti ai canali Fast e Skip Ahead del programma Windows Insider, sono stati introdotti interessanti miglioramenti. La novità forse più rilevante è l’implementazione, all’interno del Centro Notifiche, di un nuovo slider per la modifica della luminosità del display. Si tratta di una feature richiesta da mesi se non da anni dagli utenti poichè permette una regolazione ...

Alexa per PC con Windows 10 su Microsoft Store - : L'avvicinamento di Alexa al mondo PC si era già palesato all'inizio dell'anno con alcuni annunci del CES 2018 : l'assistente virtuale è stato poi preinstallato su una serie di computer prodotti da HP, Lenovo, Acer e ASUS. Oggi l'...