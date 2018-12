Voyager 2 si tuffa nello spazio interstellare | potrà continuare a comunicare con la Terra

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Per la seconda volta nella storia dell’esplorazione spaziale, un veicolo creato dall’uomo ha lasciato il Sistema Solare raggiungendo lo, il misterioso ambiente galattico non occupato da stelle né da sistemi planetari:2, sonda Nasa, lo scorso 5 ottobre ha varcato i confini del nostro sistema planetario, seguendo le orme della gemella1. L’annuncio è arrivato direttamente da un tweet del Jpl.2 – riporta Global Science – viaggia ad una distanza di 18 miliardi di chilometri da noi, macon la, anche se ogni dato inviato impiegherà oltre 16 ore per arrivare. Un tempo notevole se pensiamo che la luce del Sole impiega circa otto minuti per raggiungere il nostro pianeta.Lanciate nel 1977, le due sonde, nel loro viaggio oltre i confini del Sistema Solare, hanno concluso le loro missioni ...