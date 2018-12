Pubblicata la classifica dei gruppi hard rock e metal più ascoltati nel 2018 su Spotify

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Quanta musicaviene ascoltata su? A questo ha lavorato il sito Theprp.com, che hato i dati sul traffico streaming della piattaforma musicale per l'intero anno, ordinandoli per generi musicali. Dopo ladei 5 artisti piùnel nostro paese, ecco un'altra curiosa statistica, che però ha come fonte non i numeri ufficiali forniti da, ma i dati statistici forniti dalle band stesse.LaI Linkin Park sono la band più ascoltata: hanno in totale un miliardo di stream, e vengono seguiti dai Five Finger Death Punch che ne hanno 575 milioni. Al terzo posto, invece, i Breaking Benjamin con 320. Al quarto posto troviamo i Papa Roach che hanno 320 milioni di stream, seguiti dagli Shinedown che ne hanno 285. Gli italiani Lacuna Coil stanno molto giù nellacon 'solo' 22 milioni.I numeri che vengono forniti non ...