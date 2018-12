Per colpa dell’ecotassa grillina Fca rivedrà le assunzioni nel 2019

Bergamo - nata tetraplegica Per colpa dei medici : arriva il risarcimento da 5 - 1 mln : arriva un risarcimento da 5,1 milioni di euro per la famiglia di Eleonora Gavazzeni, la piccola nata dell'Ospedale di Rovigo, ma originaria di Bergamo, che ha sviluppato un'invalidità del cento per ...

A 9 anni si suicida Per colpa dei bulli : “La prendevano in giro perché aveva un amico bianco” : La famiglia di McKenzie Adams, morta suicida a soli 9 anni nella sua casa in Alabama, denuncia alcuni episodi di bullismo che avrebbero convinto la bambina a togliersi la vita: "La prendevano in giro perché aveva un amico bianco. Le dicevano che avrebbe fatto meglio a uccidersi, che non sarebbe mai stata una bianca anche se aveva un amico bianco, che era brutta e che non meritava di vivere".Continua a leggere

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 12 dicembre - Scozzoli e Carraro Per il colpaccio nella rana. Bianchi quinta nei 200 farfalla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di mercoledì 12 dicembre. Prosegue la rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), anche oggi si assegnano medaglie in una giornata che si preannuncia molto intensa e tutta da vivere. L’Italia si gioca delle carte davvero molto importanti soprattutto nella rana: Fabio Scozzoli sogna in grande sui 100 metri, si presenta col miglior tempo della semifinale e ...

Simona Ventura a Mattino5/ 'Non ho sensi di colpa - con Gerò è finita Perché è venuta fuori la mia vera natura' : Simona Ventura a Mattino 5 parla della sua nuova vita: dal ritorno in tv a Canale 5 alla fine della sua storia d'amore con Gerò Carraro

"Reclusa Per colpa dell'impianto rifiuti" : "Questa mattina ho sentito un trambusto, mi ha chiamato un familiare per dirmi di non aprire le finestre e quando mi sono affacciata ho visto questo disastro. Noi residenti non ce la facciamo più". ...

Bufera sui social per Giulia De Lellis Per colpa di una foto : Tanto è bastato per far finire Giulia De Lellis nel mirino dei suoi stessi follower. La fashion blogger ha pubblicato tre scatti simili sul suo seguitissimo profilo Instagram, ma non tutti i suoi fan hanno gradito. L’ex gieffina ha postato delle immagini che la ritraggono – in quello che sembra essere il bagno di un locale – insieme al suo nuovo fidanzato, Irama, e altri due ragazzi. Il cantante fuma, beve una birra e fa mostra il ...

Se non avremo un remake di Friends sarà Per colpa (o merito?) del cast maschile : Un remake di Friends non è affatto utopia. Si potrebbe fare, se solo tutto il cast fosse d'accordo a riprendere i ruoli principali della sit-com. Ma a quanto pare il gruppo è spaccato esattamente a metà. Le ragazze ci stanno, i ragazzi no. Ok, forse parlare di ragazze e ragazzi per degli ultracinquantenni non è tecnicamente corretto, ma rende l'idea: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow sarebbero favorevoli, Matthew Perry, David Schwimmer ...

"Clima fuori controllo Per colpa di Satana" Il delirio del leghista : ... 'La neodirettrice di Rai Uno Teresa De Santis ritiene in linea con i compiti del servizio pubblico invitare il capo di gabinetto del ministro Fontana a parlare del suo libro su fine del mondo e ...

Cambiamento climatico - il capo gabinetto del ministero Per la Famiglia : “È colpa di Satana” : Claudio Ceresani, capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, illustra la sua originale teoria sul Cambiamento climatico e sul riscaldamento globale: “Se abbiamo calpestato questo pianeta è colpa dell’uomo, ma nell’uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato".Continua a leggere

Barbara D’Urso si fa male a Pomeriggio 5 Per colpa di Lemme : Barbara D’Urso si taglia un dito a Pomeriggio 5 per colpa di Lemme Si è fatto conoscere dal grande pubblico di Canale 5 per la sua nuova dieta e la sua filosofia alimentare, stiamo parlando di Alberico Lemme che è tornato a Pomeriggio Cinque. Dopo mesi di assenza, Lemme è stato ospite di Barbara D’Urso per dire la sua su dieta e dimagrimento. Il discusso farmacista ha portato in studio il panettone targato Lemme da consumare durante ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘A Rio sono caduto anche Per colpa dei giornalisti’ : Il 2019 è ormai alle porte per Vincenzo Nibali. La prossima settimana il fuoriclasse siciliano inizierà ufficialmente la preparazione per la nuova stagione con il primo ritiro che il Team Bahrain Merida ha programmato in Croazia. Sarà l’occasione per decidere i programmi e gli obiettivi, ma anche per confrontarsi sul futuro più a lungo termine e sul contratto. Nibali ha parlato di questi temi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia nuda sui giornali Per colpa di Ursula : Ursula è pronta a vendicarsi di tutti i coloro che l'hanno umiliata in occasione della festa di San Paolino. Prima vittima: Celia.

Sulla strada Per colpa del “decreto sicurezza” : Come il decreto voluto dal ministro Salvini scardina il sistema dell'accoglienza, e con quali preoccupanti conseguenze sulle vite di moltissime persone