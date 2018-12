Chi sono gli schedati “S”? Le domande dopo l’attentato a Strasburgo

MonChi : 'Voglio rimanere a lungo alla Roma. Mercato? Ho fiducia in quelli che ci sono' : Intervistato da Sky Sport e da Roma TV nel prepartita della sfida fra Roma e Viktoria Plzen di Champions League il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi ha parlato della gara e dei singoli in cerca di riscatto. ...

Colpito un italiano di 28 anni - Antonio Megalizzi. Sono 9 i feriti gravi | Chi è : il video : Giornalista radiofonico, è tra le persone ricoverate per l’attacco con ferite «non lievi». La Farnesina in contatto con la famiglia

Ciclismo - Sky lascia il ciclismo - la lettera del Team ai tifosi : 'non ci sono garanzie - ma entro il Tour de France faremo Chiarezza' : ... le parole della squadra dopo l'annuncio d'addio di Sky alle gare di ciclismo al termine della stagione 2019 Questa mattina la compagnia Sky ha annunciato il suo addio dal mondo delle corse di ...

La Cina punta al lato oscuro della Luna. E gli interessi di PeChino non sono solo scientifici : Dmitry Rogozin, direttore generale della Roscosmos, l’agenzia spaziale di Mosca, ha informato la stampa internazionale di una prossima missione per installare, sul suolo lunare una “base scientifica federale” e per verificare se gli Usa hanno “realmente messo piede sulla Luna” perché gli americani hanno “fatto sparire ogni prova”. Le rocce lunari sarebbero, a suo dire, “scomparse senza lasciare traccia”. Qualcuno potrebbe informare ...

Primarie Pd : ecco Chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico : Domenica 3 marzo gli elettori del Pd sono chiamati a votare i candidati a nuovo segretario del Partito Democratico. I...

Salvini Chiama Hezbollah "terroristi islamici" per la Difesa sono "diChiarazioni preoccupanti" : "Preoccupazione" e "imbarazzo" trapelano da fonti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil dopo il post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei "terroristi islamici". "Non vogliamo alzare nessuna polemica - spiegano le stesse fonti - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud ...

Ilary Blasi / 'La lite con Corona al Grande Fratello Vip? Nulla di preparato! Io sono sChietta e diretta' : Ilary Blasi, con la fine del Grande Fratello Vip 3, rivela le sue sensazioni al settimanale Chi. La conduttrice parla della lite con Fabrizio Corona

Uomini e donne - il dramma di Claudio Sona : 'Sono pronto a denunciare' - Chi gli rovina la vita : 'Denuncerò alla polizia postale tutti i profili veri e fake che insulteranno od offenderanno su Instagram'. Con queste parole l'ex tronista di Uomini e donne , Claudio Sona , ha deciso di dare un ...

Facebook continua a ‘rubare’ dati : i dipendenti sono stremati e usano vecChi telefoni irrintracciabili : Dopo un anno che per Facebook è stato segnato da polemiche, denunce e sempre più utenti che decidono di lasciare il noto social network, cresce la tensione anche tra i dipendenti di Zuckerberg i quali, per sfogarsi tra di loro e parlare liberamente hanno iniziato ad usare un secondo telefono, ovvero uno di quei ‘burner phone‘ economici e di vecchia generazione, che si usavano una volta e che hanno il vantaggio di garantire la non ...

Morte di Astori : l'inchiesta - Chi sono gli indagati. E Firenze ora chiede la verità : Si tratta di Giorgio Galanti , dell'ospedale di Careggi e, secondo i quotidiani sardi, di Francesco Stagno , direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari. La procura di ...

Le consegne di Natale di Amazon sono a risChio in Francia e Germania : Si preannuncia un Natale di scioperi tra i dipendenti di Amazon tedeschi e francesi. Dopo la protesta di Leipzig, scattata alla mezzanotte del 23 novembre in occasione del Black Friday, i lavoratori ...

Serie A - Ottavio BianChi : 'Gli allenatori italiani non sono secondi a nessuno' : Il presidente del comitato regionale siciliano Santino Lo Presti premia Ottavio Bianchi Le panchine in Serie A parlano, di nuovo, italiano. Non accadeva da 10 anni. Con l'esonero di Juric e l'arrivo ...

