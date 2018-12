Torino | festa di Natale pre derby Cairo e Mazzarri | ' Juve avversario importante | ma

Guerra dei numeri per la manifestazione No Tav di Torino : c'erano 70mila persone o 20mila? : Roma, 9 dic., askanews, - Guerra dei numeri: mentre i No Tav sui social continuano un tam tam soddisfatto dove commentano l'esito del corteo No Tav di ieri a Torino, 'una marea che ha battuto tutti i ...

Chi ha partecipato alla manifestazione dei No Tav a Torino : A distanza di poco meno di un mese Piazza Castello a Torino si è di nuovo riempita. Oggi sono state le bandiere no tav, le canzoni, gli slogan del movimento della Valle di Susa a caratterizzare questo ...

Chi ha partecipato alla manifestazione dei No Tav a Torino : A distanza di poco meno di un mese Piazza Castello a Torino si è di nuovo riempita. Oggi sono state le bandiere no tav, le canzoni, gli slogan del movimento della Valle di Susa a caratterizzare questo giorno di festa torinese. Una manifestazione che si è svolta senza incidenti, come aveva preannunciato alla vigilia il questore Francesco Messina, partita da Piazza Statuto e che ha raggiunto piazza Castello dopo avere percorso il ...

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Corteo No Tav a Torino - Appendino : "Da sempre contraria"/ Video - Chiamparino : "Manifestazione un po' scontata" - IlSussidiario.net : Corteo No Tav a Torino, Appendino: "Da sempre contraria". Video, Chiamparino: "Manifestazione un po' scontata". Ultime notizie

No Tav - folla a Torino per la manifestazione contro l'Alta Velocità : 'Siamo in 100 mila ve ne rendete conto?'. Così Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav dal palco di piazza Castello a Torino dove si è riunuito tutto il corteo No Tav.

No Tav - in migliaia alla manifestazione a Torino : "Siamo una marea". FOTO : No Tav, in migliaia alla manifestazione a Torino: "Siamo una marea". FOTO Nel capoluogo piemontese in tanti al corteo contro la Torino-Lione: “È la giornata dell’orgoglio di un grande popolo che non si è mai fatto intimidire”. Secondo gli organizzatori in piazza 70mila persone. VIDEO Parole chiave: ...

Manifestazione No Tav a Torino - una marea in piazza : “Siamo 70mila” : Al via a Torino la Manifestazione dei No-Tav, in marcia contro la realizzazione della linea dell'Alta Velocità Torino-Lione. Da piazza Statuto i partecipanti si muovono in direzione piazza Castello dove sono previsti interventi dal palco. Secondo gli organizzatori, sarebbero in 70mila: "Questa è una data storica".Continua a leggere

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

Oggi è il giorno dei no-tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Manifestazione Torino - No Tav e No Governo : Contro il Tav e contro il Governo, Movimento 5 Stelle compreso. Torino si prepara alla Manifestazione dell'8 dicembre e i militanti non fanno sconti ai grillini, un tempo fieri oppositori alla Torino-Lione e oggi, da prima forza di Governo, molto più cauti nelle loro valutazioni sulle grandi opere. "Noi non abbiamo né governi né partiti amici", spiega Livio Pepino, presidente del Controsservatorio della Valsusa ed ex ...

Torino - No Tav lanciano manifestazione sabato : 'Raccogliamo sfida delle madamin' : I No Tav lanciano la manifestazione dell'8 dicembre a Torino: 'La Torino-Lione è una contraddizione del nostro Paese, abbiamo chiamato le persone a scendere in piazza perché è stato attaccato il ...

