Per Microsoft l' Xbox Game Pass è uno strumento molto utile per gli sviluppatori

Microsoft : nuovo accordo Per Surface Go : Una partnership, instaurata tra Microsoft e la LSAC (Law School Admission Council), comporterà l’utilizzo del Surface Go durante gli esami di luglio 2019. Partnership Uno dei punti di forza di Microsoft, nella diffusione delle proprie tecnologie, risiede nella costante ricerca di partner commerciali. Con un accordo, da poco annunciato dal Colosso di Redmond, il Surface Go verrà presto utilizzato dalla LSAC per i propri esami. I dispositivi presi ...

Microsoft Edge : in arrivo le estensioni di Chrome e novità Per le PWA : Dopo aver ufficializzato l’intenzione di convertire il motore del proprio browser, Microsoft ha pubblicato ulteriori delucidazioni a riguardo su GitHub. Innanzitutto, hanno confermato la volontà di contribuire a migliorare Chromium sia per Microsoft Edge sia per tutti gli altri browser che utilizzano lo stesso motore di rendering (ad esempio Chrome, Opera e Vivaldi) in particolar modo per quanto concerne la sicurezza e le gesture touch che ...

Microsoft : "Servono leggi Per regolare l'uso del riconoscimento facciale" : 'Non pensiamo - ha aggiunto Smith - che il mondo possa beneficiare di una corsa commerciale che forzi le aziende a scegliere tra responsabilità sociale e successo sul mercato'. Serve quindi costruire ...

Borsa : Microsoft - anche questa settimana - suPera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Microsoft Whiteboard Per Windows 10 e iOS si aggiorna : nuove opzioni di Personalizzazione : Recentemente, l’app Microsoft Whiteboard per Windows 10 e iOS si è aggiornata introducendo delle nuove opzioni di personalizzazione. Changelog Personalizza il colore e lo spessore dell’inchiostro con nuovi colori e livelli di spessore. Cambia il colore di sfondo della lavagna e il motivo della griglia. Include l’opzione per uno sfondo nero, molto richiesto per ridurre l’affaticamento degli occhi! Digita il testo ...

Microsoft Edge Per Android si aggiorna : introdotta la Windows TimeLine [Beta] : Se siete iscritti al programma beta di Microsoft Edge per Android, vi consigliamo di aggiornarlo subito dal Play Store di Google alla nuova versione 42.0.0.2832 perchè ci sono novità molto importanti. Changelog Implementato, come preannunciato, il supporto a Windows TimeLine che vi consente di mantenere la cronologia dei siti web visitati sul PC e sullo smartphone in costante sincronizzazione e di riprendere le attività rimaste in sospeso da un ...

Microsoft To-Do Per Android : arriva il supporto al multi-account : Microsoft To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata dai developer di Redmond, ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento numerato 1.45.98 per gli smartphone e i tablet Android. Changelog Aggiunto il supporto al multi-account. Fix di bug. "Movies we should watch together”, “Chores” or that “New job search” list —scared of accidentally sharing a list with your boss? We now support multiple accounts on Android (update 1.45), ...

Phil Spencer spiega Perché l'acquisizione di EA non rientra nei piani di Microsoft : All'inizio di quest'anno, circolavano indiscrezioni che volevano Microsoft in procinto di acquisire alcuni importanti publisher di terze parti. Di tutti i grandi nomi che sono stati citati, EA era quello che si distinse di più.Come si è scoperto in seguito, non c'era nulla di vero in queste voci. Microsoft ha acquisito vari studi, ma si trattava di acquisizioni di natura molto diversa. All'E3 il colosso di Redmond ha annunciato cinque ...

Microsoft Teams : abbandonata la Progressive Web App Per Windows 10 S : Appena 6 mesi fa, Microsoft rilasciò sul suo store la Progressive Web App ufficiale di Microsoft Teams dedicata ai dispositivi con a bordo Windows 10 in modalità S. L’applicazione non è neanche uscita dalla fase di beta che il Colosso di Redmond ha deciso, pochi giorni fa, di dismetterla definitivamente facendo comparire all’avvio un messaggio di fine supporto che invita a installare il client .exe. Il problema è che ...

Svolta storica Per Microsoft : pronta a dismettere Edge per Chromium [Rumor] : Microsoft, dopo l’avventura decennale con Internet Explorer, ha deciso di sviluppare nel 2015 un nuovo browser appositamente realizzato per Windows 10 ossia Edge con un rinnovato motore di rendering riscritto totalmente da zero. Con il passare di questi ultimi anni, Edge è migliorato tantissimo grazie ai continui aggiornamenti che lo hanno reso molto performante, poco influente sulla batteria e soprattutto sicuro contro i malware e gli ...

Microsoft suPera Apple in borsa - ma ormai la sfida non è più tra i due colossi. Che vacillano entrambi : Alcuni sostengono che la corsa continui, e la notizia che per la prima volta dal 2002 Microsoft (anche se solo per alcune ore) ha superato la capitalizzazione di borsa di Apple ha risvegliato vecchi ardori, ha rinfrescato il gusto di vecchie battaglie. Ma non è così. Oggi il denaro, i profitti, gli investimenti e gli uomini non vanno più a braccetto con le idee, le innovazioni, e non sono più l’espressione di opposte filosofie di vita e di ...

Microsoft lavora su delle nuove icone Per Office e (forse) anche Per Windows 10 [Video] : Attraverso un video pubblicato su uno dei suoi canali YouTube verificati, Microsoft ha svelato al grande pubblico le nuove icone disegnate per l’intera suite di Office, OneDrive e Skype compresi. L’ultima volta che i designer di Redmond avevano modificato le icone di Office è stato ben 5 anni fa, nel 2013, rendendole difatti più moderne e in linea con il nuovo sistema operativo Windows 8. Adesso però c’è Windows 10 e, con ...

Microsoft - ecco le nuove icone Per Office : Più moderne e pulite, si allineano al “fluent design” e rispecchiano la trasversalità della suite di produttività del colosso di Redmond. Esordio nei prossimi mesi

Microsoft : maggiori finanziamenti Per i nuovi studios di Xbox : Le recenti acquisizioni di case produttrici di videogiochi, da parte di Microsoft, potrebbero spingere in avanti il settore Xbox grazie a un sostanzioso budget. nuovi Partner La politica del colosso di Redmond di acquisire nuove tecnologie e partner è già stata vista sia nel settore Business che in quello Consumer. Negli ultimi mesi, Microsoft, ha siglato una serie di accordi che garantiranno un maggior numero di studios di sviluppo per ...