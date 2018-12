Grillo a Berlusconi : “Triste vedere un ex badante offendere il M5S Per stare a galla” : Il garante del Movimento deride il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: "E’ vero, un ex badante disarcionato, senza cavallo e senza partito, che si sbraccia affannosamente per stare a galla, è un po’ triste. Vederlo agitarsi astioso per richiamare i suoi ex alleati in fuga, offendendo ancora il MoVimento, muove anche i più duri di cuore".Continua a leggere

Sondaggio Swg : Lega suPera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Per l'M5s "Macron non è più credibile" Verso la convergenza coi gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

M5s incalza la Lega Per l'inchiesta su Centemero : "Salvini non minimizzi e chiarisca" : "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Lo scrivono Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S ...

M5S : “Tiziano Renzi ha diffidato Le Iene Per il servizio sul lavoro nero nella sua azienda” : "Domenica sera tanti hanno passato la serata a vedere le Iene. Sapevano che avrebbero dovuto fare il servizio sui lavoratori in nero di Tiziano Renzi. Lo stesso Tiziano ha raccontato con dovizia di particolare la sua intervista con Filippo Roma in un post. . Abbiamo chiesto informazioni e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi 'ha mandato una diffida" a Le Iene, attacca il Movimento 5 Stelle su Facebook. .Continua a leggere

Incendio al Tmb - Bordoni : «Impianto vecchio e Pericoloso. Amministrazione M5S - mancano i fatti» : ...un quartiere ed ora questo Incendio con altissime colonne di fumo che si alzano scure in cielo' - si legge nella nota di Bordoni - 'Mentre l'assessore Montanari parla di 'rifiuti zero' ed 'economia ...

Sondaggi - nuovo calo M5S. Lega stabile. Dai giudizi sulla manovra un segnale preoccupante Per il governo : 'I Sondaggi? Lasciano il tempo che trovano', scriveva due giorni fa dal Centro America Alessandro Di Battista in un suo post su Facebook. Un tentativo di rincuorare il Movimento che, da una ...

Manovra - tensioni e veti M5S-Lega. Ultimatum Ue : 48 ore Per cambiare : Il tempo è ormai agli sgoccioli. E una proposta del governo italiano per evitare la procedura d'infrazione Ue sulla Manovra ancora non c'è. A due giorni dall'incontro tra il...

Manovra - tensioni e veti M5S-Lega. Ultimatum Ue : 48 ore Per cambiare : Perciò viene descritto come un tavolo 'tecnico' anche l'incontro che in serata il premier ha con il ministro dell'Economia Giovanni Tria per lavorare al piano sugli investimenti, una delle carte che ...

Maria Edera Spadoni (M5s) : “Per la famiglia abbiamo fatto più di tutte le manovre del passato” : La deputata del M5s e vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, intervistata da Fanpage.it, parla delle misure relative alla famiglia introdotte o estese con la legge di Bilancio: "Rispetto alla manovra degli altri anni ci sono state delle aggiunte. L’unica opzione valida era non togliere i bonus per le famiglie".Continua a leggere

SCENARIO/ La lezione di Napolitano a Lega e M5s Per governare in recessione - IlSussidiario.net : Il vero rischio di M5s e Lega? Esiste un buon 20 per cento di italiani che sono sì delusi dai partiti d'opposizione, ma decisamente avversi al governo.

NO TAV IN 70MILA A TORINO/ Forza Italia 'Assente il M5s - sanno che non possono bloccare l'oPera' - IlSussidiario.net : TORINO, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Lega - la piazza ha già archiviato Berlusconi. E Per molti anche il futuro è con il M5S : Oltre 30mila persone da tutta Italia sono arrivate in piazza del Popolo a Roma per partecipare alla manifestazione della Lega con Matteo Salvini....