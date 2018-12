Nata prematura | per i medici non aveva speranze | il miracolo di Natale della piccola Bea

Treviso - il “miracolo” della piccola Vittoria : Nata prematura di 399 grammi - ora sta bene : La piccola Vittoria pesava solo 399 grammi quando è nata prematura all’ospedale Ca’Foncello di Treviso. I medici hanno cercato di ricreare le condizioni dell’utero materno con una temperatura di 34 gradi per consentire alla neonata di non sprecare energie per scaldarsi e impiegarle tutte per crescere e lei piano piano ce l’ha fatta.Continua a leggere