Left Alive | disponibile il nuovo trailer “Trova il modo per sopravvivere”

Nuovo Gameplay Trailer per Left Alive : Square Enix ha svelato altri dettagli sul Gameplay e sulle strategie che i giocatori potranno usare durante i combattimenti, e al di fuori di essi, nell’atteso sparatutto d’azione e di sopravvivenza Left Alive. Nuovo Gameplay Trailer per Left Alive Ambientato a Novo Slava, una città distrutta dalla guerra, questo Nuovo Trailer ci mostra come i giocatori dovranno affidarsi solo al loro istinto per trovare una strada per la ...

Left Alive : scopriamo i tratti caratteristici della storia del gioco : Square Enix ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer dedicato proprio a Left Alive, nel quale possiamo vedere l'intreccio della trama dei diversi personaggi principali del gioco, per cui possiamo dare uno sgurado più approfondito alle loro storie di sopravvivenza dai tratti piuttosto crudi ed oscuri.Come riporta il comunicato ufficiale Square Enix, Il celebre illustratore Yoji Shinkawa della KOJIMA PRODUCTIONS (già autore della serie ...

Left Alive : annunciata la data di uscita occidentale : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che il nuovissimo sparatutto action survival Left Alive, sarà disponibile per PlayStation 4 e STEAM dal 5 marzo 2019. Creato dagli sviluppatori Toshifumi Nabeshima (direttore della serie di Armored Core), Yoji Shinkawa della KOJIMA PRODUCTIONS (character designer della serie di METAL GEAR) e Takayuki Yanase (mech designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise e Xenoblade Chronicles X), Left Alive narra una ...