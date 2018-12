Dl Sicurezza | chiede elemosina | denunciata

Decreto Sicurezza - denunciati per accattonaggio molesto cinque richiedenti asilo nigeriani : Nel Bresciano. E' la prima volta dopo l'approvazione della legge. Sorpresi a chiedere denaro con insistenza ai passanti: per loro chiesto il foglio di via e sequestrato il denaro raccolto questuando

Ispica SS 115 - consigliere Quarrella chiede più Sicurezza : Nonostante siano passati due mesi dall'approvazione della delibera in consiglio ad Ispica nessun divieto ancora per i mezzi pesanti sulla SS115

Decreto Sicurezza - anche Roma si mette di traverso. Sì Pd-M5s a mozione che chiede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...

Genova - 15 richiedenti asilo sul palco del Carlo Felice per l’Aida. “Iniziativa di inclusione impossibile con il Dl Sicurezza” : A inaugurare la stagione lirica del Teatro Carlo Felice di Genova, domenica sera, anche 15 richiedenti asilo che hanno lavorato come comparse per l’Aida di Giuseppe Verdi. Con la regia di Alfonso Antoniozzi, lo spettacolo è stato proposto in un nuovo allestimento in cui la tradizione culturale della lirica italiana ha incontrato l’animazione e il cinema registrando il tutto esaurito e applausi a scena aperta del pubblico in sala. “Per ...

Genova - viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori : “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo : “Buttati in strada” : Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto Sicurezza, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e gli Operatori cercano le parole per spiegare ai Richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla ...

Dl Sicurezza - il governo chiede la fiducia alla Camera : Si voterà questo pomeriggio. Il decreto sicurezza va convertito in legge entro il 3 dicembre - Il governo ha deciso di porre la fiducia alla Camera sul decreto sicurezza, norma bandiera del ministro ...

Dl Sicurezza - governo chiede la fiducia. Applausi sarcastici dal Pd : “Vi siete venduti l’anima per un patto di potere” : Dopo una discussione generale svolta per diverse ore in un’Aula quasi vuota, con l’eccezione dei deputati della Lega, il governo ha chiesto la fiducia sul Decreto Sicurezza, il provvedimento rivendicato da Salvini. Dopo la richiesta del ministro Riccardo Fraccaro, di fronte agli Applausi della maggioranza, con la Lega su tutti, al contrario i deputati Pd hanno protestato con Applausi ironici. Poi è stato il deputato dem Enrico ...

Sicurezza - domani l'ok : la Lega chiede la fiducia per blindare i ribelli M5S : I ribelli, non allineati o malpancisti, come dir si voglia, del M5S sono dormienti. Per ora. E sembrano calmi, dunque rassegnati all'ineluttabilità del destino. 'Se usciremo dall'Aula al momento della ...

Lena : affianco cittadini Tor San Lorenzo per chiedere maggior Sicurezza : Roma – “Domani saro’ in piazza insieme ai cittadini di Tor San Lorenzo, ad Ardea, che reclamano servizi e azioni a difesa del territorio e contro la criminalita’. Una comunita’ a cui mi sento vicino, che vive in un territorio da troppi anni abbandonato. Il contrasto del crimine passa in primo luogo dalla pianificazione dei servizi ai cittadini, da un comune che dovrebbe essere capace di comprendere la rabbia di chi ...

Un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha scritto una lettera per chiedere di cambiare il decreto Sicurezza : Secondo le agenzie di stampa Adnkronos e AGI, 19 deputati del Movimento 5 Stelle avrebbero scritto una lettera al capogruppo del Movimento alla Camera, Francesco D’Uva, per chiedere delle modifiche al decreto sicurezza, il decreto legge voluto dal ministro dell’Interno

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...

Decreto Sicurezza - il governo chiede la fiducia. M5S avverte : “Lealtà sulla prescrizione o salta” : Nel pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che sul maxiemendamento sostitutivo del testo del Decreto Sicurezza sarà posta la fiducia. Il voto è previsto domattina, a partire dalle 9.30. La questione di fiducia è stata posta sostanzialmente per neutralizzare la fronda dei cosiddetti dissidenti pentastellati.Continua a leggere

Dl Sicurezza - il governo chiede la fiducia. Ma il M5s ricatta : "Lealtà su prescrizione o decreto a rischio" : Il governo va in tilt sulla prescrizione. Mentre continua ad essere rimandato il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi sul disegno di legge sull'anti corruzione, i capi del Movimento 5 Stelle ricordano che il decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista, deve passare ancora al vaglio della Camera. "Se non ci sarà lealtà sulla prescrizione - dicono all'Adnkronos ...