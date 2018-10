Fumo | ecco il test che rivela qual è il metodo migliore per smettere

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il primo studio italiano incentrato sulla correlazione fra la velocità del metabolismo della nicotina e il grado di dipendenza dal, condotto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa e presentato in occasione del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP), in corso a Venezia, potrebbe consentire di sviluppare unsulla saliva o del sangue per “cronometrare” il metabolismo della nicotina nell’organismo, che a sua volta potrebbe aiutare a individuare la strategia più adatta quando si vuoledi fumare. La ricerca, condotta su oltre cento fumatori italiani ha rilevato, per la prima volta, che gli individui con un metabolismo della nicotina più rapido hanno un minor rischio di dipendenza rispetto ai fumatori con metabolismo più lento. “Il tentativo didi fumare fallisce nell’80% dei casi; a oggi ...