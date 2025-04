Spagna a Maiorca scoperta una rete di trafficanti di felini

felini. A Manacor, sull’isola di Maiorca, gli agenti hanno arrestato due uomini che vendevano sul web tigri bianche, puma e leopardi. Una terza persona è indagata. In una tenuta agricola gli agenti hanno trovato in alcune gabbie 19 esemplari tra cui un caracal, un servàlo e altri 16 felini oltre a decine di passaporti di animali e documentazioni mediche irregolari. I prezzi degli animali andavano da 6mila a 18mila euro. Lapresse.it - Spagna, a Maiorca scoperta una rete di trafficanti di felini Leggi su Lapresse.it (LaPresse) La Guardia Civil spagnola ha scoperto un’organizzazione che trafficava illegalmente esemplari di. A Manacor, sull’isola di, gli agenti hanno arrestato due uomini che vendevano sul web tigri bianche, puma e leopardi. Una terza persona è indagata. In una tenuta agricola gli agenti hanno trovato in alcune gabbie 19 esemplari tra cui un caracal, un servàlo e altri 16oltre a decine di passaporti di animali e documentazioni mediche irregolari. I prezzi degli animali andavano da 6mila a 18mila euro.

