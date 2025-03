Formiche.net - Chi sono gli amici e chi gli avversari nell’Indo-Pacifico? Report Ispi

Nel cuore della competizione globale per il futuro dell’ordine internazionale, l’Indo-si impone come il nuovo epicentro delle alleanze strategiche, delle tensioni geopolitiche e delle sfide alla stabilità. In una regione segnata dall’ascesa assertiva della Cina, dalla minaccia nucleare nordcoreana e dalle nuove convergenze tra Mosca, Pechino e Pyongyang, le grandi potenze – dagli Stati Uniti al Giappone, passando per i partner europei – rispondono con una rete sempre più fitta di cooperazioni flessibili e mirate.Il recente“Friends and Foes in the Indo-Pacific”, curato da Axel Berkofsky e Guido Alberto Casanova, fotografa questa trasformazione con uno sguardo lucido: nel vuoto lasciato dal multilateralismo tradizionale, il minilateralismo emerge come strumento operativo per affrontare una fase di competizione strategica globale, dove anche l’Italia è chiamata a giocare un ruolo, tra progetti di difesa congiunti e alleanze transatlantiche in evoluzione, anche in vista della potenziale strategia nazionale che Rima potrebbe creare — magari partendo dal nuovo documento prodotto dalla Camera.