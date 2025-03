Ilrestodelcarlino.it - Al teatro di Verucchio. Mercadini ci svela i ’segreti’ della Terra

Che cosa hanno in comune gli astronautiNasa e gli antichi asceti indù.? Per scoprirlo, non resta che andare a vedere adomani Roberto, in scena con Noi siamo il suolo, noi siamo laal Pazzini di. Attore e regista, poeta e scrittore, divulgatore,è diventato in pochi anni uno dei protagonistiscena teatrale italiana. Aporta uno dei suoi testi più visionari, Noi siamo il suolo, noi siamo la– monologo per una cittadinanza planetaria. "Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli Usa che è paragonabile al fatturato di Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta amazzonica?". E ancora: "Che cosa hanno in comune gli astronautiNasa e gli antichi asceti indù?". Si ride tanto cone le sue storie, ma i suoi spettacoli sono basati su dati rigorosamente scientifici.