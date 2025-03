Lapresse.it - Sharon Verzeni, Sangare ritratta la confessione: “Non l’ho uccisa io”

Moussala: “Non sono stato io” a uccidere. “Non c’è nessuna prova contro di me”. È questo, in sintesi, il senso delle dichiarazioni spontanee rese in aula da Moussa, in carcere per l’omicidio della 33ennea coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorso a Terno d’Isola, nella Bergamasca, mentre stava rientrando a piedi a casa.durante il processo a Bergamohato la sua, resa la scorsa estate dopo l’arresto, nel corso della seconda udienza del processo davanti alla Corte d’assise di Bergamo che lo vede imputato per l’omicidio pluriaggravato della barista, durante la quale è stato nominato il perito che dovrà decidere se era capace di intendere e di volere al momento del fatto.