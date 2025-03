Ilpescara.it - Oltre ai lavori in via Caravaggio ripartono le asfaltature del Comune in diverse strade cittadine

Al via importanti cantieri stradali da parte delche interverrà in viae dal 26 marzo in via del Santuario nell'ambito del progetto portato avanti da Terna per l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV come hanno riferito il sindaco Carlo Masci e il consigliere.