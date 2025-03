Sport.quotidiano.net - Il Mantova crolla a Pisa (3-1) e continua nella sua caduta in classifica

Ilsi arrende ale sprofondazona retrocessione diretta.sfida posticipata di 24 ore a causa dell’allerta meteo la squadra di Possanzini riesce a tenere testa ai nerazzurri per un tempo, maripresa i toscani prendono il largo e infliggono ai virgiliani il 3-1 finale che rappresenta una pesantissima battuta d’arresto per i biancorossi. A questo punto mancano otto giornate alla conclusione del torneo cadetto e il, che dopo la sosta ripartirà sabato 29 ospitando al “Martelli” il Sudtirol per un’autentica “finale-salvezza”, si trova a dover risalire una corrente che, partita dopo partita, si sta facendo sempre più impervia. La formazione di Possanzini ogni volta che scende in campo cerca di produrre gioco, ma in avanti punge poco e in fase difensiva incappa puntualmente in errori che finiscono per vanificare tutti gli sforzi profusi dalla matricola virgiliana.